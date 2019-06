Falabella pone foco en mejora logística y lanzará aplicación de última milla

Retail

Servicio al estilo Cornershop funcionará primero en Tottus, pero luego se expandirá a todos los segmentos del grupo.

“Vemos la logística como un motor muy importante de nuestra propuesta de valor”, señaló el gerente general de Falabella, Gastón Bottazzini, al encabezar ayer un renovado Investor Day, donde los máximos ejecutivos de la compañía detallaron los planes para distintas áreas transversales a la organización y en el cual la transformación digital del negocio tomó protagonismo.

La estrategia del holding, según detalló, está construida sobre cinco pilares donde la logística cobra relevancia para la interacción de los “ecosistemas físico y digital”.

La implementación de tecnología y la evolución de sus centros de distribución -apostando por la especialización de ellos- y con mayor disponibilidad de productos, es una de las apuestas de Falabella de cara a los próximos años.

“Tener una red de tiendas potente y un volumen de venta como el que tenemos, nos permite hacer las inversiones que se están haciendo en logística y tecnología”, dijo Bottazzini al detallar que sus ventas online suman US$ 1.000 millones.

El ejecutivo destacó que la red de 500 tiendas que poseen es un pilar importante, dado que en las zonas donde tienen presencia física, las ventas online son más altas. De todos modos, reconoció que dependiendo del formato, entre el 80% y 95% de las ventas siguen viniendo del canal físico.

Una de las novedades que surgió en esta presentación fue cuando expusieron sobre el tema de la última milla -segmento donde compite Cornershop, Rappi y otras- al informar que lanzarán pronto una nueva aplicación, la que irá primero con Tottus, pero se ampliará a todo el grupo.

Además, destacaron la importancia que está tomando el sistema de click and collect en el sistema. “Estamos convencidos de que tenemos la mejor red de la región”, dijo Gonzalo Somoza, CEO de Falabella Retail.

Agregó que éste es un mecanismo que se ha posicionado como el de mayor interés para los usuarios y ellos tienen la ventaja de que en Chile, el 90% del mercado está a menos de 20 minutos de alguna de sus tiendas.

En el segmento de tiendas por departamento -señaló- dos tercios de las compras online optan por este sistema de despacho en tienda, porque otorga flexibilidad.

Grupo ya vende US$ 2.800 millones en marcas propias

Enrique Gundermann, CEO del segmento de mejoramiento del hogar del grupo, donde participan con marcas como Sodimac, abordó la importancia de las marcas propias dentro del mix de ventas de la compañía y su relevancia estratégica.

El ejecutivo recalcó que internamente han potenciado su brand factory y se calcula que los 53% de los tickets que emiten tienen al menos un producto de marca propia de su portafolio. Puso como ejemplo la relevancia que ha tomado Americanino en vestuario. Incluso tienen una fábrica de jeans con tecnología que les permite ser competitivos en ese segmento. En el caso de Tottus, dijo que un tercio de la canasta básica se atiende con marcas propias.

Quizás uno de los segmentos donde más desarrollado está esto es en mejoramiento del hogar, ya que Sodimac maneja 29 marcas propias que tienen ventas por US$ 1.400 millones anuales. Solo la marca Home Collection mueve US$ 365 millones y las herramientas Bauker se ha convertido en la segunda marca en reconocimiento y consideración de compra en algunos mercados. A nivel de grupo, considerando otras divisiones, suman US$ 2.800 millones, informó.

El ejecutivo recalcó que como grupo tienen ventajas de escala para negociar con proveedores a nivel mundial, donde pueden aprovechar la macrodata y el conocimiento del consumidor.

Firma ampliará programa de fidelización

La empresa tiene un programa de fidelización, CMR Puntos, donde seis millones de clientes en la región están activos. En la presentación, señalaron que ampliarán este plan dado los buenos resultados que han visto. Por ejemplo, Benoit De Grave, CCO de Falabella Financiero, señaló que una vez que un cliente canjea sus puntos de beneficio, en un período de tres meses se ve un alza de 10% en compras en tiendas del grupo.

Para fortalecer esto, ampliarán el sistema de cómo se logran esos puntos, donde ya no solo será con la tarjeta CMR o la de débito del Banco Falabella, sino que con todo medio de pago. También ampliarán el beneficio a Linio y Mallplaza y pretenden firmar alianzas con Farmacias Ahumada y Despegar. El 50% de sus clientes usa otros medios de pago, detalló De Grave.

Aumenta digitalización de servicios financieros

Juan Manuel Matheu, CEO de Falabella Financiero, detalló toda la estrategia de digitalización que están impulsando en esta área. Poco antes que explicara el plan, Bottazzini había detallado que el 40% de la venta de créditos de consumo se hace en canales digitales, y suman US$ 1.000 millones.

Matheu dijo que están desarrollando una estrategia para crecer en el segmento de pagos digitales, donde ya procesan compras de CMR en tiendas por US$ 2.800 millones, pero la idea es potenciar la oferta y llevarla a terceros, dijo.

Además, están ampliando la oferta de sales finance, que busca financiar proyectos -de mejoramiento del hogar o viajes- de sus clientes, en Colombia y Sodimac.com, pero que lo tienen en conversaciones con Despegar.