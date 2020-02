Falabella reconoce efecto negativo por US$ 37 millones por crisis social

Retail

No obstante, tuvo un beneficio de US$ 44 millones por temas de seguros.

Falabella reportó este martes ingresos por US$ 3.473 millones el cuarto trimestre, un alza de 1,6% respecto del mismo período de 2018. En el año, los ingresos sumaron por US$12.569 millones, un alza de 1,9%.

Pese a esto, reconoció una caída en los ingresos de Chile derivado por horarios de operación reducidos desde el 18 de octubre, "impactando los márgenes y resultando en una mayor agresividad promocional hacia el cierre del año". De este modo, en el cuarto trimestre los negocios de retail en el país retrocedieron 9,8%, lo que a nivel de grupo fue compensado por aumentos Perú, Colombia y Argentina.

A la fecha de este reporte, seis de las 205 tiendas que el grupo maneja en Chile continúan cerradas, informó y agregó al enfrentar horarios de operación reducidos en las primeras semanas del estallido social, hubo un impacto en los márgenes, "resultando en una mayor agresividad promocional hacia el cierre del año".

Además, el grupo ligado a las familias Solari y Del río reconoció una pérdida de US$ 37 millones por daños a inventarios, propiedad planta y equipo, producto del estallido social, lo que fue compensado por un recupero de US$ 44 millones asociado a seguros. "El monto registrado no incluye indemnizaciones por pérdidas de paralización o lucro cesante, las cuales se encuentran pendientes de determinación", agregó en su reporte.

Así, la última línea de la empresa registró una utilidad de $ 295.473 millones al cierre del año, lo que se compara con los $ 478.468 millones de 2018.

Respecto del crecimiento del negocio online del grupo, informó que alcanzó US$1.200 millones, un alza de 28%, respecto de 2018. Esto se vio especialmente impulsado por un crecimiento de 58% de Linio durante el año, informó la empresa.

Además, en 2019 Falabella.com despachó un 28% más de órdenes online, "apalancándonos en nuestra red de click & collect (retiro en tienda), que continúa siendo la alternativa de despacho preferida en más del 60% de las órdenes y ya alcanza 135 puntos de retiro común entre formatos".

El gerente general de Falabella S.A., Gaston Bottazzini, señaló que "continuamos avanzando en la ejecución de nuestra estrategia, lo que nos permitió registrar un crecimiento sostenido en nuestro negocio online. Durante 2019, fortalecimos las capacidades centrales de nuestra propuesta de valor -logística, extensión de nuestra red, medios de pago, programa de lealtad y Marketplace- y desarrollamos nuevas capacidades que nos permitirán romper las barreras entre lo físico y lo digital".