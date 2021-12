Retail

El ahora exejecutivo de la firma chilena partirá a México para trabajar en un importante holding de retail, indicaron fuentes.

Un importante cambio de ejecutivos informó la tarde de ayer Falabella. La firma designó a Jaime Ramírez como nuevo gerente general de Falabella.com para la región. Esto, en reemplazo de Benoit de Grave, quien estaba desde el año pasado en el cargo.

Desde la empresa indicaron que el ejecutivo "asumirá nuevos desafíos profesionales". Pero fuentes aseguran que De Grave no dejará el aérea, ya que emprenderá rumbo a México para irse al equipo del Grupo Axo, un holding con fuerte presencia en la industria del retail (ver recuadro).

Según trascendió, De Grave iría a reforzar los planes en el canal digital de esta última empresa.

Fue septiembre del año pasado cuando Falabella dio a conocer que, con el objetivo de potenciar su canal ventas online, transformaría a falabella.com en su única plataforma tecnológica de e-commerce para la región, haciendo converger en ella toda su oferta de retail y marketplace. Al mismo tiempo, el retailer informaba que De Grave pasaría a tomar el mando de la plataforma, quien hasta ese momento era gerente general de Linio.

Sin embargo, el movimiento se da a poco más de cuatro meses de concretar la puesta en marcha del nuevo falabella.com y a solo unos días de que inaugurara su primer centro de distribución exclusivo para sellers y última milla, evento que dirigió De Grave. En ese encuentro, el ejecutivo destacó que "estamos construyendo un ecosistema y desplegándolo cada vez más y en el que vemos muy importante la relevancia de las tiendas físicas en conjunto con el e-commerce".

Con todo, De Grave se suma a la lista de cambios que han rodeado a Falabella durante el último tiempo.El más importante fue la salida del histórico Gonzalo Somoza, quien tras 21 años dejó la gerencia general de Falabella Retail para la región, asumiendo en el cargo Francisco Irarrázaval.

La trayectoria del nuevo ejecutivo

Jaime Ramírez no es un desconocido para el mundo de las empresas punto com. El ejecutivo es licenciado en Economía de la Universidad de Los Andes de Colombia, con un MBA de la Universidad de Columbia.

Antes se desempeñaba como director senior de Mercado Libre en la Región Andina (Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador), donde era responsable de la operación de unidades de negocio como Marketplace, MercadoPago, MercadoEnvíos y MercadoShops. También trabajó en McKinsey & Company, y en Colombia fue director ejecutivo de finanzas corporativas en BBVA y director de Tribeca Asset Management.

Falabella comunicó que el ejecutivo estará a cargo de liderar los desafíos futuros de falabella.com con foco en mejorar la experiencia de clientes y ampliar la oferta de servicios para sellers; y continuar la expansión de la plataforma en Perú y Colombia.

En una declaración, Gaston Bottazzini, gerente general de Falabella, indicó que "Jaime trae a la mesa una gran experiencia en el desarrollo de marketplace. Además, destaca por su capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. Tendrá el desafío de lanzar falabella.com en Perú y Colombia y posicionar la marca como líder de mercado, implementando acciones novedosas que busquen ayudar a los clientes a simplificar y disfrutar más su vida."

Ejecutivo llegará a firma mexicana representante

de Brooks Brothers, Calvin Klein y Victoria's Secret

Fundado en 1994, Grupo Axo es uno de los representantes de marcas más grandes de México, y es el lugar al cual llegará De Grave.

A 2020, la empresa tenía 5.652 puntos de venta en el país azteca y otros tantos en Chile. Grupo Axo representa a Arrow, Brooks Brothers, Calvin Klein, Guess, Nike, Rapsodia, Tommy Hilfiger, Van Heusen y Victoria´s Secret, entre otras. Hace unos días anunció que representará la marca Old Navy de The Gap y anualmente tiene ventas por el orden de US$ 620 millones.

En Chile está desde 2014 cuando trajeron la sección de belleza y accesorios de Victoria's Secret. Y en febrero de 2020 anunciaron un acuerdo para hacerse de la representación de Nike en Chile, Argentina y Uruguay, pero a fines de ese año se informó que no se concretaría por causa de la pandemia.

Así, al cierre del año pasado operaba localmente tiendas Victoria's Secret y Bath & Body Works, pero "se planea en un futuro ampliar la presencia de la compañía en Chile y, potencialmente, incursionar en otros países latinoamericanos".