Falabella revela el plan de inversión para este año y aumenta su apuesta por Perú y Colombia

Parte importante de la estrategia se dirige al lanzamiento de su plataforma integrada en estos mercados de la región. Los recursos destinados a tecnología y logística totalizarán US$ 418 millones en 2022.

Falabella reveló su cartera de inversiones para este año en la que pone gran parte de sus fichas en la expansión regional y con fuerte foco en el desarrollo de la plataforma que integra todas sus marcas.

Para el presente ejercicio, la firma tiene previsto inyectar recursos por US$ 711 millones, una cifra más moderada que los US$ 796 millones anunciados para 2021.

En el desglose del total de los recursos, un 40% se destinará a tiendas nuevas, ampliaciones y remodelaciones, mientras que el 60% restante será para inversiones en tecnología y logística, cuyo foco será el lanzamiento de Falabella.com en Perú y Colombia para reforzar las operaciones de estos países, además de seguir fortaleciendo las capacidades tecnológicas para mejorar la propuesta de valor.

Asimismo, el grupo informó que se continuará invirtiendo en logística para aumentar la capacidad de procesamiento de órdenes en activos existentes, principalmente en Chile, Perú y Colombia.

Gaston Bottazzini, gerente general de la compañía, dijo en una declaración que "queremos consolidar falabella.com como la plataforma de e-commerce líder en la región andina".

Agregó que el plan presentado permite continuar desarrollando la plataforma "para impulsar el crecimiento en ventas online de nuestros retailers y sellers de marketplace. Y por otro, seguir avanzando en convertir a Banco Falabella en un banco 100% digital".

Las inversiones en tecnología y logística previstos para este año totalizarán US$ 418 millones, de los cuales US$ 308 millones se destinarán a tecnología y US$ 110 millones a logística.

Uno de los focos de Falabella ha apuntado a optimizar los tiempos de sus despachos en los mercados que opera. De este modo, la firma dio a conocer que se desarrollarán proyectos tecnológicos para fortalecer la logística de entrega a domicilio con foco en seguir acortando las entregas, además de responder de forma acelerada a los requerimientos de los clientes, e incrementar la visibilidad y trazabilidad en la última milla.

En esa línea, destacó entre las iniciativas el aumento de la capacidad de procesamiento y empaque de órdenes de los centros de distribución existentes en Chile, Perú y Colombia; escalar de las capacidades de procesamiento de productos de terceros y potenciar la entrega on-demand, expandiendo el surtido y disponibilizando capacidades y activos a los sellers del Marketplace.

Inversiones en tiendas físicas

Sobre la apuesta para este año en las tiendas físicas, la empresa detalló que US$ 135 millones serán destinadas a ese formato contemplando 19 inauguraciones en la región para 2022: la implementación de cuatro supermercados Tottus e Hiperbodegas en Perú, un Tottus en Chile; la apertura de cuatro nuevas tiendas Sodimac en México y siete en el resto de la región; dos tiendas IKEA en Chile y un local de Falabella Retail en Colombia.

Al respecto, Bottazzini indicó que el grupo está comprometido con la expansión en el área de mejoramiento del hogar en México, que ya cuenta con nueve tiendas operativas. Asimismo, el ejecutivo destacó que tras el buen desempeño de la operación en Brasil, desarrollaron un plan para abrir ocho tiendas adicionales a las 53 con las que ya cuentan.

Otro frente importante de la estrategia son las acciones en innovación y optimizaciones de la red de tiendas y centros comerciales existentes. Para este objetivo, la compañía invertirá US$ 158 millones durante este año en renovaciones y remodelaciones "que fortalecerán la integración de la propuesta digital con la experiencia física de compra, acelerando el desarrollo de la tienda del futuro".

En esta materia, el foco está en optimizar superficies de venta existentes para potenciar la exhibición de productos propios y de terceros, incrementar las funciones de autoatención y potenciar el rol logístico de la tienda, apoyando procesos de entrega "Click&Collect", mejorando la experiencia de devoluciones y escalando las capacidades de entrega desde la tienda.