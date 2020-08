Retail

Resultados de la empresa muestran que uno de sus mercados más resentidos fue Perú, con una fuerte caída en ingresos de tiendas por departamento y mejoramiento de hogar.

Un fuerte golpe debido a los efectos de la pandemia se reflejó en los indicadores del gigante del retail, Falabella, que cerró el segundo trimestre con pérdidas por US$157 millones.

Según el reporte, la multitienda buscó una manera para enfrentar las consecuencias de la crisis sanitaria, que los obligó al cierre de sus tiendas en varios de sus mercados. Así, según consta en el análisis razonado de la empresa, Falabella sumó una "deuda Covid-19", es decir, una deuda incremental que la compañía suscribió desde el inicio de la pandemia para fortalecer la liquidez de la empresa, en el escenario de incertidumbre.

En la información desplegada, señaló que su deuda financiera neta, de los negocios no bancarios, registró un aumento del 8% contra el año anterior, "principalmente explicado por los US$ 1.589 millones asociados a nuevos financiamientos suscritos de finales del primer trimestre de 2020 a la fecha, con el propósito de fortalecer la posición de liquidez frente al contexto de la pandemia".

En línea con lo anterior, al cierre de junio de 2020, efectivo y equivalentes al efectivo ascendía a US$ 3.169 millones a nivel consolidado, del cual la caja de negocios no bancarios registró un alza de 337% alcanzando los US$ 1.742 millones y los negocios bancarios asciende US$ 1.427 millones reflejando un 220%, respecto al segundo trimestre de 2019.

Los negocios que aportaron y restaron en los resultados de Falabella

La mayoría de los mercados donde la firma tiene presencia, Chile, Perú, Colombia, Argentina y Brasil, entre otros, sintieron el impacto de los cierres forzados de tiendas y malls. En total, la multitienda, a junio de este año, informó un total de 515 locales en estos países, entre tiendas por departamento, supermercados y locales por mejoramiento de hogar.

En el segmento de tiendas por departamento, en Chile, la firma explica que estas permanecieron cerradas en un 100% durante el mes de abril, recuperando parcialmente sus operaciones durante mayo y junio, en la medida que se levantaban las cuarentenas.

De acuerdo a los resultados, los ingresos recaudados por este formato decayeron un 34%. Y es que si el año pasado tuvieron un rendimiento de $ 363.941 millones, en el nuevo reporte informaron ingresos por $ 241.080 millones.

En el segmento mejoramiento de hogar reportaron un retroceso del 21%, pasando de ingresos por $ 529.457 millones a $ 418.101 millones en el segundo trimestre. Mientras que en el formato supermercados logró un leve aumento del 3,9% en el periodo analizado. Según lo detallado, este último segmento pudo operar con casi el total de tiendas durante todo el trimestre.

Colombia, donde la firma también tiene activos, tuvo un comportamiento mejor que Chile, aunque aún con números rojos. En ese país se presentaron restricciones totales de funcionamiento para el segmento de tiendas por departamento, desde finales de marzo hasta el cierre de mayo, alcanzando casi la totalidad de su operación a fines de junio. Así, los ingresos en este formato bajaron un 26%, medido en moneda local.

Por su parte, en mejoramiento de hogar tuvieron un retroceso de 31,2%. "En mejoramiento del Hogar no hubo operación normal durante marzo y gran parte de abril, logrando reabrir parcialmente sus tiendas en los dos últimos meses del trimestre", detalló la multitienda.

Mientras que en Argentina, los ingresos por tiendas por departamento tuvieron una caída del 36%. Lo anterior se entendería porque en el país se sufrió un cierre total durante el mes de marzo, abril y primera mitad de mayo, operando de manera parcial durante el resto del trimestre. En el formato mejoramiento del hogar, la firma reportó una caída del 27%.

Pero la mayor pérdida se sintió en Perú. De hecho, ahí la caída de ingresos fue de un 74% en cuanto a tiendas por departamento. Los ingresos indican que en el periodo analizado, Perú alcanzó $ 161.249 millones en el segundo trimestre de 2019, mientras que este año apenas $ 46.894 millones, lo que se entendería porque las tiendas por departamento se mantuvieron cerradas en su totalidad desde mediados de marzo hasta finales de junio.

En el formato mejoramiento de hogar, Falabella tuvo un receso de 85% en este país, aunque tuvo un aumento del 20% en el negocio de supermercados.

El único negocio que resaltó fue el mercado de Brasil en cuando al formato de mejoramiento del hogar, donde tuvo un crecimiento de ingresos por 21%.

Días de inventario

Contrario al esfuerzo que muchos retailers han venido realizado para mejorar la rotación de inventario, en general, a junio Falabella también reportó un retroceso importante.

Falabella en Chile aumentó significativamente los días para rotar inventario de 111,2 días a 170 en el segundo trimestre. Lo mismo sucede en su operación internacional, en Perú pasó de 98,9 días de inventario a 166,9 días. Colombia de 118,7 días a 161 días, mientras que Argentina duplicó los días para rotar inventario, pasando de 91,7 días a 212,8.

Brasil, nuevamente, tuvo un reporte mucho más auspicio que el resto de los mercados extranjeros. De hecho, los días de inventario bajaron de 168,7 días a 105,2 días.