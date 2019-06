Fiscal Nacional Económico defiende luz verde a operación Walmart-Cornershop en Chile

Retail

“Mientras más aplicaciones equivalentes a Cornershop haya en Chile mejor, porque implica mayor presión competitiva y genera un bienestar para todos”, dijo Ricardo Riesco.

El rechazo de la operación de concentración entre Walmart y Cornershop por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica de México (Cofece) no cambia la visión que tiene la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de la transacción que también le tocó analizar en Chile.

El 11 de enero, el organismo antimonopolios había aprobado la operación. Esto, luego de iniciar un análisis el 28 de noviembre de 2018, tras haber sido notificado de la compra que había acordado el gigante supermercadista por US$ 225 millones.

Consultado por el contraste entre la decisión en México frente a la que se tomó a nivel local, el fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, defendió su postura.

“No conozco la realidad del mercado en México y por tanto desconozco las razones por las que adoptó una posición contraria a la nuestra, pero eso no es algo que sorprenda necesariamente. Cada operación se analiza conforme a sus propios méritos según a las realidades de cada país”, señaló tras participar en seminario de libre competencia organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez , donde estuvo junto al presidente del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, Enrique Vergara, y su antecesor en el cargo, Felipe Irarrázabal.

La Cofece, a pesar de que no ha publicado el expediente completo del fallo en México, dio tres razones para explicar su decisión, que, en síntesis, apelaban a que “la transacción podría generar incentivos para desplazar indebidamente o impedir el acceso de otros competidores a la plataforma Cornershop y/o obstaculizar el desarrollo de nuevas plataformas”.

Riesco dijo que estas “son cosas que nosotros también vimos, pero ese análisis y los riesgos son específicos al país donde se está analizando la operación. No es de sorprender que una misma operación pueda ser aprobada en un país, rechazada en otro; aprobada con condiciones... es caso a caso, país a país, según sus propias condiciones de mercado”.

Fallo en Chile

En el informe de aprobación publicado el 11 de enero, se indicó que “las plataformas competidoras de Cornershop han señalado que, dada la existencia de otras cadenas de supermercados, el tamaño de mercado disponible actualmente les permitiría alcanzar una escala suficiente de operación (...) A mayor abundamiento se debe considerar que las otras apps no concentran su oferta en el canal supermercadista, por lo que un eventual bloqueo de Walmart no tendría la aptitud de afectar considerablemente su escala de operación para llegar a excluirlas o disminuir la competitividad del mercado”.

Por tanto, se concluyó que la adquisición de Cornershop por parte de Walmart “no afectaría el potencial competitivo y las posibilidades de entrada o expansión de actores actuales o potenciales en el segmento de venta online, sin que se observe una reducción sustancial de la competencia a este respecto”.

Después de participar en el panel universitario, Riesco declaró: “Mientras más aplicaciones equivalentes a Cornershop haya en Chile, mejor, porque implica más competencia, mayor presión competitiva y genera un bienestar para todos”.

Nuevos umbrales de concentración rigen desde el 9 de agosto

El próximo 9 de agosto comenzarán a regir los nuevos límites para umbrales de operaciones de concentración entre empresas. A partir de esa fecha se deberá notificar obligatoriamente a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) si es que la suma de las ventas en Chile de los agentes económicos supera los 2,5 millones de UF (unos US$ 107,6 millones) o más, y también si es que por separado "al menos dos de los agentes económicos hayan generado ventas (...) por montos iguales o superiores a US$ 19,4 millones (450 mil UF)" en el país. Cabe señalar que los límites anteriores eran 1,8 millón de UF (US$ 71,8 millones a valor actual) y 290 mil UF (11,5 millones), respectivamente.

El fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, explicó al respecto que "no estamos relajando ni pretendiendo que operaciones queden fuera, sino que se nos permita concentrarnos aún más en las operaciones que sí tienen la potencialidad de afectar la libre competencia en Chile". Agregó que ninguna operación de este tipo que en el pasado fue objeto de mitigaciones en el futuro "quedaría bajo estos nuevos umbrales".