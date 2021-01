FNE archiva operación que daba a Forus la distribución exclusiva de Under Armour en Chile

Retail

El organismo argumentó que las empresas no lograron subsanar los errores u omisiones identificados en el acuerdo.

La operación que impulsaba Forus, empresa ligada a la familia Swett, para convertirse en el distribuidor exclusivo en Chile del vestuario, accesorios y calzados de la marca deportiva Under Armor, fue abruptamente paralizada.

Forus había dado a conocer en noviembre que suscribió un contrato con la compañía estadounidense para desarrollar el comercio electrónico de Under Armour a través del sitio www.underarmour.cl, "para lo cual Forus y una o más personas relacionadas de UA Chile suscribirán un contrato denominado de e-commerce".

Producto de lo anterior, Forus iba a adquirir el inventario y algunos activos fijos de la marca en Chile por un precio estimado en US$ 19,2 millones, el que estaría sujeto a revisión y ajuste conforme a lo establecido en el contrato.



Sin embargo, en una resolución informada hoy lunes, la operación fue detenida por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

La entidad detalló que las partes habían argumentado que no se trataba de una operación de concentración ya que UA Chile seguiría ejerciendo control de una serie de variables relevantes para el desempeño competitivo de la marca en Chile, mientras que los activos adquiridos por Forus cumplirían un rol secundario y circunstancial al contrato de distribución, que no sería relevantes para competir.

Aunque la Fiscalía solicitó más información a las empresas involucradas, según la resolución publicada hoy, estas se limitaron a reiterar que no se trataría de una operación de concentración, aduciendo argumentos similares a los esgrimidos inicialmente, y declarando no disponer de más antecedentes respecto de la naturaleza jurídica de la operación.

Debido a lo anterior, la FNE señaló que "al no haberse subsanado los errores u omisiones identificados por esta Fiscalía, sin haber las partes explicado cómo entienden que la operación notificada constituiría efectivamente una operación de concentración y no siendo clara la calificación jurídica de la operación (...) es preciso tener la notificación por no presentada, ordenándose el archivo de los antecedentes".