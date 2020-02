Forus no reabrirá cinco locales dañados post 18 de octubre

Retail

La compañía registró una caída de 7,3% en sus ingresos del último trimestre de 2019.

A pesar de que algo habían adelantado en conversaciones con inversionistas, no fue hasta ahora, en el último reporte financiero de 2019, que Forus confirmó que no volverá a abrir cinco tiendas de los ocho locales que no habían retomado sus operaciones normales a raíz de los daños ocasionados post 18 de octubre.

Ese mismo año habían logrado 345 tiendas en Chile tras la apertura de dos tiendas Vans "antes de los acontecimientos políticos y sociales", reporta la empresa ligada a la familia Swett.

"Forus cuenta con seguros para cubrir pérdidas por daños a instalaciones, inventarios y otros activos, y se están realizando los trámites para obtener las compensaciones correspondientes (la pérdida contable por activos dañados se estima cercana a cero). Este trimestre el alza en las tasas de interés y la volatilidad del tipo de cambio en Chile perjudicaron el desempeño de nuestros fondos de inversión y caja en dólares, explicando la pérdida en el resultado no operacional".

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, la compañía registró una caída en los ingresos al generar $ 57.418 millones, un 7,3% menos que los $ 61.915 millones logrados en el mismo período de 2018.