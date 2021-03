Gabriel Zaliasnik asume defensa de Notco tras demanda de lecheros

Retail

La Asociación Gremial de Productores de Leche de La Región de Los Ríos A.G. (Aproval) presentó una demanda en contra de la empresa The Not Company, a la que acusó de competencia desleal por su producto Not Milk.

También conocida como NotCo, la firma liderada por el chileno Matías Muchnick, se hizo conocida por su mayonesa a base de garbanzos. Luego, sumó varios productos con ingredientes vegetales que buscan asimilarse a los de origen animal, como Not Milk. “Sabe igual que tu leche de siempre, pero está hecha de plantas”, dice la empresa. Precisamente sobre este último producto apuntó la acción judicial de Aproval, que sostiene que Notco “pretende confundir para aprovechar la fama de otros”.

Hace unos días, Gabriel Zaliasnik asumió la defensa de Notco, liderando un equipo de seis abogados.