Ganancias e ingresos de Cencosud bajan en medio de “desafiante contexto económico social”

Retail

La depreciación de las monedas en los mercados extranjeros en los que opera, frente al peso chileno, fue una de las causas de las bajas.

Un semestre de caídas en sus resultados es el que acaba de reportar Cencosud.

Esto ya que en el período sus ganancias decrecieron 23%, desde US$ 111 millones en 2017 a US$ 86 millones. En tanto, los ingresos lo hicieron 3%, desde US$ 4.182 millones a US$ 4.015 millones.

A través de un comunicado la firma señaló que en el caso de las ganancias, la baja se explica "fundamentalmente por una menor utilidad por diferencia de cambio y un mayor gasto por impuesto a las ganancias".

Sobre los ingresos, en tanto, son consecuencia de "la depreciación de todas las monedas contra el peso chileno y la deflación en alimentos en Brasil y Perú". Ante lo que destacaron que "a tipo de cambio constante, los ingresos aumentan 7,2% explicado principalmente por el buen desempeño en Argentina, Chile y Colombia".

A pesar de las cifras, Cencosud destacó el incremento de 7% en el Ebitda Ajustado en medio de lo que catalogaron como un "desafiante contexto económico social".