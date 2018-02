Ganancias netas de Heineken subieron un 26% en 2017

Retail

Un año de cifras positivas fue 2017 para la marca holandesa Heineken. Así lo muestran sus resultados al cierre, con ganancias netas por US$ 2.369 millones, un 26% más que en 2016.En el caso de los ingresos, éstos también crecieron, cerrando 2017 en US$ 26.801 millones, un 5,3% más que el año anterior, cuando alcanzó los US$ 25.459 millones.

El ejercicio de la marca en 2017 estuvo marcado por la adquisición de 1.900 pubs de Punch Taberns en el Reino Unido, el 100% de la propiedad de Lagunitas (cervecera norteamericana) y de Brasil Kirin, operación que, según el presidente ejecutivo de la firma, Jean-François van Boxmeerm, los dejó como “la segunda compañía más grande de cervezas en Brasil”. Para 2018, Boxmeerm dijo que se espera “que el entorno continue marcado por la volatilidad y la incertidumbre”.