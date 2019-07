Gonzalo Menéndez: desde Coronel al grupo económico más importante de Chile

Retail

Su familia tenía farmacias en su ciudad natal, pero él optó por su camino propio. Partió a los 23 años a cargo del negocio automotriz del holding Luksic y desde ahí logró formar una estrecha relación con Andrónico Luksic Abaroa.

“Era un hombre muy riguroso y al mismo tiempo una gran persona, un amigo invaluable que nos acompañó y aconsejó siempre, primero a nuestro padre y luego a nosotros, con un talento y una capacidad analítica única, que fueron claves para forjar nuestro camino”.

Andrónico Luksic Craig no se guardó elogios para Gonzalo Menéndez, quien falleció el pasado 29 de junio a los 70 años tras un cáncer fulminante.

Menéndez Duque trabajó en empresas del conglomerado por más de 47 años. “Dedicó todo su talento y sabiduría a construir lo que el grupo Luksic es hoy, a hacer empresas y a aportar al progreso del país”, recalcó Luksic.

Su hermano Jean-Paul, quien lidera el negocio minero del clan, destacó: “Gonzalo fue un gran amigo y un estrecho colaborador mío y de mi familia. Con sus capacidades y compromiso, fue muy relevante en el camino que nos ha llevado a transformar a Antofagasta Minerals en un actor importante de la minería del cobre a nivel mundial”.

Vínculos con el grupo

El directivo nació en Coronel. Ahí cursó su educación primaria y secundaria. Su familia tenía farmacias en esa ciudad, pero él optó por su camino propio, por lo que emigró a Santiago para estudiar ingeniería comercial y contabilidad en la Universidad de Chile, donde también fue ayudante y profesor auxiliar de algunos cursos, como economía chilena y administración.

En 1972 se vinculó con el grupo Luksic: comenzó a los 23 años a trabajar junto a Andrónico Luksic Abaroa como gerente general de Soinorte, Dicoloa y Servimotor, concesionarias de los automóviles Ford y Fiat para Antofagasta, Calama y toda la zona norte.

Ahí logró formar una estrecha relación con el patriarca del clan, quien falleció en 2005, la que se profundizó con el proyecto del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia.

En abril de 1974, Menéndez dejó el norte y aterrizó en Santiago. Allí tuvo pasos por la gerencia de planificación y control de Lucchetti Molinos y Fideos y el departamento de estudios del grupo. Cinco años después participó en el proceso de compra del Banco O'Higgins, lo que estrechó aún más su relación con Luksic Abaroa e Iris Fontbona. Esta operación representó la primera avanzada del clan en el sector financiero, la que luego se consolidaría con el control del Banco de Chile.

A principios de los años 80, Menéndez asumió la gerencia general de Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB) y en 1985 asumió la del Banco O'Higgins, cargo en el que permaneció hasta 1992. Dos años después se hizo cargo de Empresas Lucchetti, asumiendo la presidencia de las filiales de Argentina y Perú.

Independencia absoluta

Aquí vivió uno de sus periodos más complejos: junto con Andrónico Luksic Craig y Luis Fernando Pacheco, fue protagonista de la polémica tras la aparición de videos en que buscaba el apoyo para las iniciativas de la empresa, de Vladimiro Montesinos, estrecho asesor del expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Este episodio le costó ser acusado por la Justicia de ese país por instigación al tráfico de influencias.

Su alejamiento del cargo, en agosto de 1998, no afectó para nada su influencia en el grupo Luksic, en el que conservó puestos de alto rango.

“Hay que reconocer el aporte profesional que durante sus 47 años en relación con el grupo Luksic tuvo Gonzalo desde distintas actividades dentro del holding hasta llegar a las más altas posiciones en los directorios de las empresas bancarias, mineras e industriales”, dijo el expresidente de la Asociación de Bancos y exdirector de Banco de Chile, Jorge Awad. “En su posición tuvo oportunidad siempre de decir las cosas con la más absoluta independencia, muchas veces de una manera un poco ruda pero que en definitiva mostraba su gran compromiso con cada una de las empresas y la lealtad hacia los accionistas mayoritarios del grupo luksic”, añadió el directivo.

Rodrigo Manubens, ex director de Banco de Chile y uno de los históricos del grupo Luksic, también destacó su compromiso con el clan: “Fueron casi 35 años los que trabajamos juntos con Gonzalo, vivimos periodos de bonanza como también épocas duras, durante todo ese tiempo el sello de Gonzalo fue su incuestionable lealtad para con el grupo por el cual entregó su vida de trabajo. La lealtad es algo que no se escribe en un pedazo de papel, simplemente se tiene o no se tiene… y él la tenía, y mucha”.