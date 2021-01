Gremio de los supermercados cuestiona medida para restringir ventas en zonas en cuarentena

Retail

"Medidas como estas no han tenido resultados en otros países", dijo Catalina Mertz, presidenta de Asach. Ministerio de Economía defendió su plan.

Tras varías críticas que han surgido luego de las restricciones que impuso el gobierno en la venta presencial de los supermercados en zonas en cuarentena, finalmente la Asociación de Supermercados, que reúne actores como Cencosud, Tottus y SMU, se refirió a la medida.

Catalina Mertz, presidenta de la instancia, se sumó a la preocupación de las autoridades en relación a la evolución del Covid-19 en el país, pero dijo que ven con preocupación la restricción a los supermercados.

“La venta online sigue siendo menos del 20% y es la excepción -por distintos motivos- para sectores de menores ingresos y de regiones; por lo tanto, resulta discriminatoria. Por otro lado, sube el costo de la compra al tener que agregar un valor por despacho de productos que sí resultan esenciales para la vida cotidiana, como un hervidor o calefactor”, señaló.

Añadió que “medidas como estas no han tenido resultados en otros países y traen como consecuencia la reducción al acceso de productos que cientos de personas necesitan para sobrellevar mejor el confinamiento”.

Antes, el CEO de Cencosud, Matías Videla, también se refirió a decisión del gobierno: “Si me preguntan, no le encuentro ningún sentido a la medida, me parece que no beneficia a nadie, sino que perjudica al consumidor”, ya que las personas que busquen artículos que consideren importantes para su casa, tendrán que esperar debido al tiempo de entrega: “Esto no ayuda nada”.

Desde el Ministerio de Economía defendieron la decisión del gobierno: “Las medidas que se implementan buscan proteger a las personas. Acotar las categorías de productos que se venden presencialmente en los supermercados hace que el tiempo de compra sea más reducido, por lo que la exposición al riesgo de contagio también es menor (...) Finalmente, equipara entre supermercados y pequeños comercios aquellas categorías de productos de venta presencial, manteniendo el despacho a domicilio de todo tipo de productos, lo cual genera una suerte de equidad comercial”.