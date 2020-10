Gremio de proveedores defiende demanda contra Walmart tras revelarse que no todos los socios la apoyan

Retail

Al menos tres firmas no estaban de acuerdo con la decisión. AGIP dijo que la medida fue aprobada por su directorio y validada por distintos asociados.

Al menos tres empresas que pertenecen a la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (AGIP), de 28 que componen el gremio, no respaldan la demanda presentada en contra de Walmart por supuesto abuso de posición dominante.

La AGIP aglutina a algunas de las principales empresas proveedoras del país, como Agrosuper, Softys (CMPC), CCU, Carozzi, Coca-Cola Andina y Embonor, Ideal, Nestlé, Soprole, Watt's, Tucapel y P&G, entre otras.



Consultada la asociación sobre su postura frente a que tres empresas no respaldaron la demanda, el gremio respondió a través de un comunicado firmado por su presidente, el abogado Vasco Costa. "La decisión de demandar a Walmart fue aprobada por el directorio de AGIP, validada por las opiniones y transgresiones expresadas por parte de distintos asociados, además de informes económicos y jurídicos", sostuvo.

Luego, añadió: "Lamentamos que el foco de esta situación se aleje de lo que realmente está en juego, que es detener las prácticas abusivas de un operador que impone su poder de mercado, lo que deriva en un daño inaceptable al consumidor".

Costa aseguró que la demanda presentada al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) –"al igual que las otras acciones iniciadas por el gremio en su historia", dijo- no sólo presenta hechos y fundamentos jurídicos y económicos, sino que además propone soluciones.

Denuncias de amenazas

Ayer, el tribunal dio curso a la acción judicial y ofició a la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

La asociación acusó a Walmart de imponer a los proveedores la contratación y cobro de servicios por concepto de reposición y centralización, entre otros ítems. El gremio pidió una multa de 15 mil Unidades Tributarias Anuales en contra de Walmart, es decir, poco más de $ 9 mil millones.

Según dijo la AGIP en su demanda, durante 2019, recibió una serie de reclamos de varios de sus asociados en contra de Walmart. Estos apuntaban, según el gremio, a que la supermercadista había establecido un cobro, denominado ASK, destinado a que los proveedores compensaran a la matriz de Líder por la rentabilidad bajo lo esperado exhibida por los productos de su portafolio.

Según el gremio, los montos de cobro ASK fluctuaban entre los US$ 500 y US$ 2 mil.

"Las presiones y amenazas asociadas al cobro por baja rentabilidad tuvieron lugar como casi siempre ocurre, de manera verbal", dijo el gremio en su demanda, en la cual explicó que la directiva de la asociación, liderada por Vasco Costa, se reunió con ejecutivos de Walmart, encabezados por Horacio Barbeito, en ese entonces, CEO de la firma.

La asociación añadió que estos cobros incumplían el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y D&S (la predecesora de Walmart) en 2007. Uno de los principales puntos del avenimiento fue que las relaciones entre supermercadistas y proveedores serán regidas por los llamados "Términos y Condiciones Generales de Aprovisionamiento" (TCGA) y los "Acuerdos Particulares Comerciales (APC).

Esto, según la AGIP, fue planteado a los ejecutivos de la supermercadista. "Se le expresó a Walmart que el cobro referido era ilícito e incumplía los términos de los TCGA y el avenimiento con la FNE. Los representantes de Walmart señalaron que ello posiblemente obedecía a un mal entendido", sostuvo la AGIP, la cual aseguró que la reunión "impidió" que los cobros se materializaran respecto de sus asociados.

"La industria proveedora tiene la certeza que futuras bajas de rentabilidad, ya sea que provengan de saqueos, pandemias, término del contrato con Cornershop y consecuente ajuste de su modalidad propia de compra en línea, o la razón que Walmart dictamine en su minuto, serán finalmente traspasadas a los proveedores en las negociaciones anuales de los APC, mediante un nuevo monto de pago asociado a los conceptos establecidos 'voluntariamente' en éstos", dijo la AGIP en su demanda contra la supermercadista.

Cabe recordar que Walmart terminó recientemente su acuerdo con la aplicación de compras por Internet Cornershop, lugar que fue tomado por Cencosud.