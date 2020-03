Hites dice que situación afecta flujo de caja y clasificadora no prevé una pronta recuperación del sector

Retail

La firma mantiene locales cerrados del domingo, solo con algunos puntos operativos para facilitar la cadena de pago y facilitar retiro en tienda de ventas online.

La industria del retail se ha visto, otra vez, afectada por los cierres de centros comerciales y otros establecimientos del comercio, debido a la emergencia sanitaria en el país por el brote de coronavirus.

En el caso de Hites, la firma decidió cerrar sus locales desde el pasado domingo y mantiene algunos puntos abiertos, con una mínima operación y dotación para contribuir a la cadena de pagos y facilitar el retiro en tienda de productos que se compren online. Aquello también permitirá, según Hites, "facilitar la reprogramación de créditos de los clientes, la realización de avances en efectivos para casos de emergencia y el pago de cuotas".

Frente al actual escenario, la gerencia de recursos humanos de la empresa emitió un comunicado a sus colaboradores, indicando que, además de resguardar su salud, hay que considerar "la fuerte caída del nivel de venta".

"Esta caída afecta el flujo de caja que permite el pago de remuneraciones del personal y que da viabilidad a la empresas, que es nuestra fuente laboral permanente", dice el comunicado.

Como el cierre determinado por el gobierno y constituye un caso de fuerza mayor, el trabajador no está obligado a ir a trabajar ni el empleador a pagar las remuneraciones, dice el comunicado, por lo que se determinó que "por los primeros siete días de cierre obligados por la autoridad, éstos serán pagados a todos los trabajadores", en proporción del sueldo base y gratificación correspondiente.

En el cierre de ese período -se agregó- se evaluará la situación de la empresa y el resto de la industria.

La situación de los retailers medianos ha estado en el foco de los análisis en los últimos días. El analista de Renta 4, Guillermo Araya, indica que "indiscutiblemente esta situación es más crítica que el estallido social, porque en dicha ocasión hubo cierres en algunos días puntuales, pero la gente aprovechaba de comprar en las horas de operación. En cambio, hoy no hay una disposición de los consumidores de ir a comprar".

Respecto al futuro de las empresas con sus trabajadores, el analista señala que Latam Airlines dio una señal de camino a seguir y que el resto de las firmas deberán sentarse a negociar con sus sindicatos respecto a la rebaja de sueldos, dado que dicha medida no está especificada en el Código Laboral.

Ahora -agregó Araya- "si llegamos al cierre total, no sé qué irá a pasar con el subsidio al empleo, dado que el sueldo se paga a través del seguro de cesantía y la empresa. Yo creo que negociar el costo de las remuneraciones va a ser algo que van a ver todas las compañías".

En el caso específico de Hites, el episodio motivó que la clasificadora ICR cambiara nuevamente su nota por el impacto negativo que ha tenido la pandemia en la demanda y oferta. Mientras la solvencia/bonos pasó de BBB/Negativa a BBB-/Negativa, en efectos de comercio se modifican desde categoría N2/BBB hasta categoría N3/BBB.

"Consideramos que el COVID-19 y las medidas públicas para impedir la propagación exponencial modifica completamente el escenario base considerado para esta empresa, el que incluía un comercio que no lograba recuperarse del todo en 2020, pero que en ningún caso consideraba al comercio cerrado por un tiempo no definido, con 5 tiendas cerradas a la fecha. Dado lo anterior, no esperamos una pronta recuperación del sector, sino más bien un retroceso derivado del menor consumo y aumentos de la morosidad, que conllevan a un mayor riesgo de crédito de esta compañía y del sector".