Inditex se lanza al negocio de la cosmética con Zara Beauty

Retail

Inditex acaba de lanzar una nueva línea de negocio, se trata de Zara Beauty, que marca el ingreso del gigante textil a la categoría de cosmética, a través de su tienda emblema.

Zara Beauty se incorporará a los locales de Zara como una sección más a las ya existentes y estará disponible para su compra online a partir del próximo 12 de mayo en todos los mercados europeos, además de Estados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, México, Australia y Nueva Zelanda, dijo la compañía.

No obstante, su intención es ir extendiendo esta nueva línea posteriormente por todos los países donde opera la firma, entre ellos Chile, así como darle su propio espacio en las tiendas de Zara.

Según publicó Expansión, por el momento, el grupo ha elegido 22 establecimientos repartidos por diferentes países para presentar su nueva categoría de cosmética a través de una experiencia inmersiva. Las tiendas elegidas en España son las de Serrano (Madrid), Paseo de Gracia (Barcelona), Marina Banús (Marbella), además de Compostela y Sánchez Bregua (ambas en A Coruña).

Nueva visión de belleza

La colección incluye artículos como barras de labios, maquillaje, bálsamos, aceites, polvos solares, esmaltes de larga duración y brochas, con fórmulas creadas por la maquilladora británica Diane Kendal.

Pero la apuesta va más allá de la calidad, también se hace cargo de los temas medioambientales y de diversidad. El packaging, por ejemplo, estará compuesto por envases recargables y por envases de vidrio reciclable, "todos ellos caracterizados por la inclinación en diagonal de sus líneas, inspiradas en la "Z" del logotipo de Zara".

Además, busca introducir una nueva visión del concepto de belleza: "There is no beauty only beauties" (no hay belleza, sino bellezas) es el eslogan que subraya la perspectiva inclusiva del gigante de Inditex con la que pretende revolucionar el mercado.