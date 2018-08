IPO shopping centers: Cencosud incluirá torre Costanera Center y espera vender hasta 30% de propiedad en operación

Retail

Firma contraró a JP Morgan y Bank of America Merrill Lynch como asesores para abrir a bolsa sus centros comerciales, pero estiman que no incluirán a strip centers.

Tal como se veía venir, el holding Cencosud informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) su decisión de descongelar la salida a bolsa (IPO) de su división de Centros Comerciales, en la que no se había avanzado a la espera de buscar el mejor momento para la operación.

"Se ha acordado iniciar el proceso para llevar a cabo la apertura a bolsa o una colocación en forma privada de un porcentaje minoritario de la unidad de Centros Comerciales compuesta por los Shopping Centers existentes, ampliaciones de Shopping Centers y nuevos proyectos de Shopping Centers, todo ello de Chile, Perú y Colombia", dijo la empresa.

Para asesorarla, contrató a JP Morgan y Bank of America Merrill Lynch.

Añadió que de manera preliminar, espera concretar la operación entre marzo y abril de 2019. Además, aseguró que "los fondos resultantes serán utilizados para el fortalecimiento financiero de la compañía y el desarrollo y crecimiento del negocio de centros comerciales en los países indicados".

Se incluye Costanera Center

En conferencia telefónica realizada este viernes, el CFO de la empresa, Rodrigo Larraín, aclaró dudas del mercado respecto a la esperada operación.

Una de ellas fue qué parte del negocio se ofrecerá en el proceso. De acuerdo al ejecutivo, si bien sigue en evaluación, dijo que "se esperaría algo entre el 20% y 30%".

De la misma forma, precisó que el proceso podría no incluir dentro de la cartera los strip center que opera el grupo y que los fondos a recaudar estarán incluidos en la meta de US$ 1.000 millones que buscan recaudar en venta de activos no estratégicos.

¿Entrará la torre Costanera Center en la operación? "Claro" contestó a analistas el CFO, añadiendo que "nuestro plan es incluir la torre en la cartera del malls porque, al final, la torre es emblema de uso mixto inmobiliario. Hoy, tenemos 15.000 metros cuadrados que está totalmente alquilados".

Agregó que siguen avanzando en la recepción de los 15.000 m2 restantes: "Hemos estado progresando con los diferentes autoridades y municipalidades al aceptar el intercambio o las obras de mitigación que se diseñaron originalmente. Ese proceso debe completarse en cuestión de unas pocas semanas. Y con eso, creemos que lo haremos, podremos acelerar el proceso. Ese es uno de los pasos clave que esperamos lograr en las próximas semanas".