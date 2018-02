Jugos Premium: negocio al que apuestan Coca-Cola e Iansa crecerá 113% a 2022

Retail

Recientes compras de Guallarauco y Tamaya dan muestras del apetito que existe sobre un segmento poco desarrollado de forma masiva.

El apetito por participar del negocio de los jugos premium está desatado. Hace unas semanas las empresas que componen el sistema Coca-Cola -lo que incluye además de la norteamericana a Andina y Embonor- acordaron la compra de Guallarauco y el viernes Iansa anunció algo similar con la marca Tamaya.

Cuando Coca-Cola anunció el acuerdo, explicó que esta apuesta va en línea con las tendencias de consumo de los chilenos.

En efecto, los jugos premium representa el 10% del total de jugos comercializados en el país, pero una actualización de las proyecciones de Euromonitor apuntan a que tendrá un crecimiento de 113% medido en valor y 94% en volumen a 2022.

Hoy el mercado de los jugos moviliza recursos por US$ 488,3 millones, donde US$ 34 millones corresponden a los denominados 100% o premium. Esto último es un alza frente a los US$ 16,6 millones que se vendían en 2012 y que para 2022 se proyecta alcance US$ 72,5 millones.

Alfonso De los Reyes, gerente de investigación de Euromonitor, señala que si bien el consumo de los jugos 100% no alcanza el 3% del total de jugos “vienen creciendo fuerte (10%) y se proyecta que crezcan a una tasa mayor durante los próximos cinco años”.

“Los consumidores chilenos han mostrado un creciente interés en sabores más novedosos y exóticos en los últimos años, incluyendo variantes tropicales y sabores donde destacan frutos de la región”, agrega.

Con un consumo per cápita de US$ 24,3, Chile se ubica en el primer lugar a nivel latinoamericano en la categoría general de jugos, superando a México (US$ 19,5), Brasil (US$17) y Argentina (US$ 15).

De los Reyes explica que los consumidores se están moviendo hacia productos más saludables, por lo que han surgido nuevas opciones, por ejemplo con aloe vera y agua de coco, dice.

“Se vislumbran oportunidades en el futuro para el desarrollo de jugos 100% naturales, principalmente con sabores en base a berries y también productos como agua de coco”, concluye.