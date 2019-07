La huelga va: sindicato de Walmart rechaza propuesta de la empresa y paralización parte a las 00:00 horas

Retail

Los trabajadores exigían un 4% de reajuste por multifuncionalidad. En esta ocasión, la empresa ofreció un 3% del sueldo base más un $ 50 mil de bono fijo.

Y va la huelga. El Sindicato Interempresa Líder de Trabajadores de Walmart rechazó la última propuesta hecha por Walmart por lo que a las 00:00 de este miércoles los trabajadores de la supermercadista se movilizarán.

Otro de los puntos a los que no se llegó a acuerdo es respecto al bono por antigüedad, que no logró concretarse en el formato SuperBodega Acuenta.

"No hemos llegado a acuerdo. Si bien reconocemos que hubo puntos de avance estos fueron insuficientes para llegar el acuerdo de la magnitud de la transformación que la empresa quiere hacer. Nosotros no nos hemos opuesto a la transformación, pero la empresa lamentablemente no logró traer algo que sirviera como un puente para la transición. Por lo cual materializamos nuestra huelga mañana a las 00:00 hrs", sostuvo el presidente del Sindicato, Juan Moreno.

El líder del sindicato que junta a más de 17 mil trabajadores además llamó a la comunidad a que los apoye las movilizaciones, ya que el tema de la transformación que vive la empresa es algo que afecta a otras entidades.

"Hoy tenemos un derecho a la huelga, por lo tanto mañana comenzamos. Hay muchos locales que van a cerrar y llamamos a la comunidad que nos acompañe en nuestra movilización, ya que como lo estamos viviendo nosotros también le pasa a ellos a la empresa", sostuvo.

Moreno también calificó las peticiones hechas a la empresa norteamericana como "justas y básicas", ya que indicó que "simplemente pedimos que para pasar a multifuncional se nos traspase con derechos, garantías y beneficios, porque sin esas tres condiciones no podemos hacerlos".