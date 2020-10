La larga historia de conflictos entre los supermercados y la AGIP

Retail

Por casi dos décadas, las partes se han enfrentado dentro y fuera del ámbito judicial.

La relación entre la industria de proveedores y las cadenas de supermercados tiene un largo historial de desavenencias. Enrique Ostalé, en 2006, cuando era gerente general de D&S (empresa que fue comprada por Walmart tres años después) se refirió a la AGIP como un "cartel". La respuesta del histórico presidente del gremio, el abogado Vasco Costa, no se hizo esperar: "No nos sorprende que D&S no entienda lo que hace la AGIP, ya que nunca ha comprendido el concepto de buenas prácticas comerciales ni de relaciones de largo plazo enmarcadas por la libre competencia".

Pero las disputas partieron mucho antes. Durante la Navidad de 2001, Líder realizó una promoción de chocolates, que se comercializarían con un descuento del 30%, obligando a los proveedores a participar. Nestlé se negó, por lo que la supermercadista retiró sus productos de las estanterías. La AGIP denunció los hechos ante la Comisión Preventiva Central, predecesora del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Tres años después, el juzgado dictó sentencia. Dijo que la AGIP no formalizó su denuncia y, por tanto, solo se limitó a entregar recomendaciones a la industria en general.

En 2006, el gremio demandó a D&S ante el TDLC. Esta vez, la acusó de modificar el régimen de reposición de sus locales -hasta ese entonces realizado por los propios proveedores-, para reemplazarlo por uno interno, financiado mediante cobros a las empresas socias de la AGIP.

Como parte de esta disputa, D&S propuso un avenimiento que consistió en reconocer el derecho que tiene cada proveedor de contar con su propio sistema. La conciliación fue aprobada por el TDLC en 2007.

Ese mismo año, la Fiscalía Nacional Económica denunció ante el tribunal a D&S y a Cencosud, matriz de los supermercados Jumbo y Santa Isabel, controlada por Horst Paulmann. Dijo que el crecimiento de estas empresas vía adquisiciones de otros supermercados, profundizaría el ejercicio de poder de mercado.

A inicios de 2007, D&S llegó a acuerdo con la FNE y, un año después, Cencosud llegó a conciliación. La disputa entre las partes volvió a reflotar entre 2014 y 2018, y tomó más fuerza el año pasado. Según la AGIP, durante 2019, recibió una serie de reclamos de varios de sus asociados en contra de Walmart.