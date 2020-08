La Polar se suma a los otros retailers y más que duplica sus pérdidas el segundo trimestre

Retail

La firma ha tomado una serie de medidas para contrapesar la baja en los ingresos de 42,3%, por ejemplo reduciendo 18% su plantilla y acogiéndose a la ley de protección del empleo.

Como ya ha sido la tónica de las entregas de resultados del retail, La Polar informó un aumento en sus pérdidas al segundo trimestre, reflejando el período más crudo de la pandemia en el país.

De este modo, cerró con pérdidas por US$ 15,4 millones, las que se comparan con los US$ 6 millones negativos de abril-junio de 2019. A nivel acumulado en el año, se obtuvo una cifra negativa de US$ 26,9 millones, casi el doble que el año pasado.

En materia de ingresos, estos totalizaron US$ 61,4 millones, una baja de 42,4% respecto al segundo trimestre del año anterior. Acumulado a junio suman US$ 154 millones, caída de 26%.

En su análisis razonado, la firma dijo que esto está “explicado principalmente por los efectos de la crisis sanitaria mundial que comenzó a afectar desde mediados de marzo el funcionamiento normal de nuestras tiendas, lo que trajo como consecuencia una fuerte caída en las ventas y colocación”.

De este modo, el segmento retail bajó 53% el segundo trimestre y el segmento financiero tuvo una baja de 15,9% en el semestre.

Respecto del Covid-19, la firma señaló que ha tomado una serie de medidas para paliar en parte los efectos negativos de las menores ventas por cierre de tiendas, llegando a tener al cierre de junio 1.944 colaboradores bajo este régimen. Pero además, redujeron en 18% la dotación de la compañía este año, “correspondiente a colaboradores a plazo fijo que no han sido renovados”. La firma informa un personal de 4.021 personas, menor respecto de los 4.917 de junio 2019.

“Por el lado de los gastos, han habido importantes bajas, principalmente en pagos de arriendos por tiendas cerradas y gastos generales que van anexados al nivel de ventas”, agregaron.

En el negocio financiero, la firma dice que “la cartera de clientes presentó una disminución del 22%, lo que incluye un incremento del deterioro de la cartera por $7.674 millones”.