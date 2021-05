Las lecciones de CasaIdeas en materia de sostenibilidad y confianza con los clientes

Retail

CEO de la cadena, Mauricio Russo, analizó cómo se puede generar confianza con los clientes en el contexto actual.

Tener un propósito claro como compañía y ser coherentes en sus decisiones. Esas son algunas de las estrategias que ha puesto en marcha la cadena de retail CasaIdeas, según señaló el CEO de la firma, Mauricio Russo, en el webinar "Clientes al centro de la estrategia de sostenibilidad: la nueva normalidad", organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Así, recordó que hace unos años en el país no existía el Fast Fashion, por lo que no se destacaban las marcas como Zara o H&M, mientras que en ese momento CasaIdeas "estaba tratando de vender cosas lindas a precios bajos. Esa misión no ha cambiado. Hay un relato muy coherente con el tiempo que no lo hemos cambiado y al no cambiarlo no has jugado con la confianza que tiene los clientes".

De esta manera, resaltó su posición de que la confianza con el cliente se genera cuando la empresa es coherente "en lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace (...) A veces uno no cumple porque somos seres humanos y somos imperfectos, pero te das cuenta cuando no lo cumpliste, por lo tanto tiene que estar muy grabado en una organización cuáles son sus misiones y sus valores, y desde ahí puedes construir empresas".

Asimismo, detalló que su estrategia ligada a la sostenibilidad la empezaron a poner en marcha hace unos dos años y donde también firmaron un pacto global con la ONU, donde agregó que el estar involucrado en esto y en los trabajadores, atrae nuevos talentos, clientes y que los trabajadores sean más felices.

"El trabajo de retailer es súper esclavizante por las horas, pero lo podemos hacer más fácil si las rentas que se están pagando son mejores, si el trato es bueno, y que las expectativas de ese trabajador pueda llegar más allá. Cuando tú lo estás haciendo de manera constante y cotidiana, es parte de la cultura", dice.

En otra línea, también recalcó que los resultados que tienen las compañías tienen que ver con lo que pasa dentro de ésta, además de resaltar que en CasaIdeas hoy el 70% son mujeres y el 30% hombres.

Respecto a su aprendizaje en la omnicanalidad, Russo señaló que la firma realizó en tiempo récord su propio e-commerce y tras ello comenzar a operar su centro de distribución, en un contexto donde su modelo de negocio se enfocaba en la venta física, pero que sin embargo producto de la pandemia tuvieron que trabajar en la comercialización online.