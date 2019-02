Macy's planea ahorrar US$ 100 millones en costos eliminando puestos directivos claves

Retail

Este ahorro millonario supone el primer paso dentro de un programa a cinco años para mejorar la productividad y el crecimiento de beneficios del negocio, a través de una mejora en el planeamiento del inventario, de la cadena de suministros, una optimización de precios, mejora de la imagen de marca y estrategias para alcanzar y retener al cliente.

La cadena estadounidense de grandes almacenes Macy's pretende ahorrar US$ 100 millones de en costos gracias a una reestructuración de puestos directivos con la que también busca "reducir la complejidad del alto mando empresarial y aumentar la velocidad a la hora de tomar decisiones".

Estas medidas las anunció la cadena en un comunicado de presentación de sus resultados a cierre de 2018, mejores de los esperados por Wall Street, aunque lastrados por unas malas cifras de ventas en la temporada navideña.

Sin embargo, Macy's no especifica qué clase de reestructuración prevé realizar, aunque medios especializados como la cadena de televisión CNBC citan a un portavoz que de la compañía que asegura que el recorte será de 100 puestos de vicepresidente o superior.

De acuerdo con los datos presentados este martes, la compañía con sede en Cincinnati obtuvo en su año fiscal 2018 (con cierre a 2 de febrero), US$ 2.661 millones, un descenso del 5,57 % con respecto a los 2.818 millones obtenidos al final de 2017.

En cuanto a la facturación, Macy's ingresó US$ 24.971 millones en 2018, un ligero 0,12 % más que los US$ 24.939 millones de 2017.

Los resultados del último trimestre, a los que más atención prestaban este martes los analistas de Wall Street, arrojaron una ganancia de US$ 1.287 millones, con una ganancia por acción de US$ 2,37. En cuanto a la facturación, fue de US$ 8.455 millones.

Estos resultados superaron las expectativas de los inversores después de que en diciembre la cadena anunciara una revisión a la baja de sus previsiones para la temporada navideña, la de mayor consumo del año.

De cara a 2019, Macy's anunció que duplicará el número de puestos de venta temporales en sus tiendas e invertirá en categorías donde creen que pueden ganar terreno, como los vestidos, la joyería fina, los zapatos de mujer y belleza.

"Sabemos que cuando escuchamos a nuestros clientes, ganamos. Y cuando invertimos en nuestros negocios, crecemos. En 2019, continuaremos con una aproximación de inversiones equilibradas y estamos seguros de que Macy's está en el camino correcto para conseguir un crecimiento sostenible y con beneficios", explicó su presidente y máximo ejecutivo, Jeff Gennette.

Macy's subió un 4 % en bolsa al arranque de la sesión en el parqué neoyorquino, aunque dos horas tras el inicio de las transacciones bursátiles la ganancia se reducía al 0,55 %.