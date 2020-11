Marcas del retail insistirán ante la Corte Suprema para que el TDLC revise los contratos de arriendo con los centros comerciales

Retail

El gremio insiste en que los contratos con los centros comerciales deberían ser analizados.

La Asociación de Marcas del Retail (AG) presentará un recurso de reclamación a la Corte Suprema para que revoque la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que no dio curso al procedicimiento no contencioso que querían impulsar. Este buscaba analizar los contratos de arrendamiento vigentes entre los centros comerciales de Chile y sus locatarios.

Según el abogado del gremio, José Miguel Gana, "el Tribunal ha reconocido que, de comprobarse los hechos, constituirían ilícitos en materia de libre competencia, pero ha bloqueado la posibilidad de que esto se resuelva por otra vía que no sea una acción contenciosa".

"El TDLC se abstiene de conocer tanto de los contratos que determinan la relación de los centros comerciales y sus locatarios, como de la integración vertical entre los dueños de los malls y diversas empresas y marcas que se desenvuelven en los mismos centros comerciales; todo lo cual podría producir efectos y/o riesgos anticompetitivos", apuntó.

El gremio considera que el TDLC está "reduciendo injustificadamente la aplicación de los procedimientos no contenciosos".

"No entendemos el argumento del Tribunal en cuanto a que sólo serían materia de proceso no contencioso aquellos actos o contratos que no podrían infringir la libre competencia, toda vez que son precisamente aquellos actos o contratos que ponen en riesgo la libre competencia los que justifican la intervención del Tribunal especialista en esta materia, tal y como lo señala el DL 211", concluyó Gana.