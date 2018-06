Retail Matriz de Doggi’s y Juan Maestro suma casi 40 aperturas en último año El foco de expansión ha estado en Tommy Beans, cadena que según el holding, ha logrado captar el gusto de las nuevas generaciones. Un año y medio ha pasado desde que el fondo estadounidense Carlyle Group aterrizó en el holding Gastronomía y Negocios (G&N), mediante la adquisición del 75% de la propiedad de la matriz de las cadenas de comida Doggi’s, Mamut, Tommy Beans, Popeyes y Juan Maestro. Desde su entrada, el grupo gastronómico -ligado a los hermanos Ricardo, Juan Sebastián y Cristian Duch, Oscar Fuenzalida y Pablo Turner- ha ampliado su portafolio de tiendas desde 320 en 2016 hasta 356 activos a lo largo de todo Chile. La firma ha puesto particular foco en Juan Maestro, cadena que cumple 25 años y que alcanza actualmente 88 locales. Este avance ha venido de una estrategia que apunta a sacar a relucir su propuesta “artesanal, dentro de un contexto industrializado como la comida rápida”, explica la gerente de Marketing Corporativo de G&N, María Luisa Bierwirth. Esto les valió un premio en la categoría de comida rápida del Chile 3D de GfK Adimark. “Este tipo de reconocimientos impulsa a seguir escuchando a los consumidores”, dice. Durante el año pasado, la firma abrió en torno a 40 locales, con un particular foco en Tommy Beans: “Es una marca de tendencias, innovadora y fresca, tiene la gracia de que el consumidor arma su burrito de acuerdo a su gusto”, explica. Dicha expansión fue pareja entre Santiago y regiones, donde G&N sigue viendo oportunidades. “Nuestro objetivo es seguir creciendo de la mano de actuales y nuevos franquiciados, si a nuestros franquiciados les va bien a nosotros también”, resalta. Del portafolio, un 80% se encuentra en manos de terceros, mientras que el resto de las tiendas es operado directamente por G&N. Consultada por la llegada del fondo, la ejecutiva dice que “siempre es bueno cuando viene una empresa extranjera a creer en ti, a inyectar recursos, lo que permite que se vayan reforzando las estructuras, procesos, y profesionalizando la compañía para tener mejores resultados. Tiene solo cosas positivas”. Respecto a la competencia, dice que es algo que están constantemente monitoreando. Lo mismo en el caso de los consumidores, que advierte “cambian todos los días”. En esta línea, la empresa optó por “refrescar” sus marcas. Un proceso que se encuentra en curso de la mano de una empresa externa asesorías, y que dicen ya se ha empezado a sentir en sus ventas. Precio de la palta Los precios de la palta, que han escalado durante las últimas semanas, también están complicando al negocio de la comida rápida. De acuerdo a Bierwirth, “nuestras marcas deben ser sino las únicas que aún muelen palta todos los días en sus locales, Doggi’s, Juan Maestro, Tommy Beans, utilizan solo paltas naturales. No compramos palta procesada para nuestras marcas. Por lo tanto, obviamente si hay un incremento de la palta, afecta directamente al negocio”. No obstante, aseguró que tomaron la decisión de absorber ese costo. Noticias Relacionadas Retail A más de un año de aterrizaje de Carlyle Group, G&N eleva portafolio en casi 40 locales Retail H&M abrirá en junio las primeras tiendas de Afound, su 'outlet' multimarca Retail Grupo Wiese concreta alianza con Parque Arauco

[an error occurred while processing the directive]