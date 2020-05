MercadoLibre disminuye pérdidas y usuarios activos crecen 31%

Retail

La principal compañía de comercio electrónico de América Latina tuvo pérdidas por US$ 29,7 millones. Valor total de los artículos transaccionados creció 10,6%.

Una mejora en sus resultados mostró MercadoLibre en los resultados financieros del primer trimestre del año, aunque no logró salir del terreno negativo. Según detalló, tuvo pérdidas por US$ 29,7 millones, menor a los US$ 68,9 millones del trimestre anterior.

"Dadas las difíciles circunstancias que enfrenta el mundo, somos optimistas sobre los resultados que hemos entregado durante el primer trimestre de 2020. Aunque menos afectados que otros negocios e industrias en América Latina, nuestros negocios de comercio electrónico y fintech evidenciaron impactos de corto plazo generados en marzo por el brote de Coronavirus, con un fuerte repunte a lo largo de abril", afirmó Pedro Arnt, director financiero de MercadoLibre.

Durante la presentación de los resultados trimestrales, Arnt explicó que la estrategia se ha centrado principalmente en tres frentes: el bienestar de los colaboradores; el funcionamiento ininterrumpido de las soluciones de comercio electrónico y fintech; y la coordinación de esfuerzos con las autoridades de los países donde operan.

En el trimestre, la base de usuarios únicos activos aumentó un 30,9%, alcanzando los 43,2 millones. Además, los ingresos netos del período fueron de U$S 652,1 millones, un aumento interanual del 37,6% en dólares y del 70,5% en moneda constante.

Respecto al desempeño del e-commerce, el valor total de los artículos transaccionados del trimestre fue de US$ 3.414,1 millones, lo que representa un crecimiento de 10,6% en dólares y del 34,2% en moneda constante. El 69,8% de ese valor proviene de transacciones realizadas desde dispositivos móviles.

En cuanto al volumen de ventas, se registraron transacciones de 105,7 millones de artículos, lo que implica un crecimiento de 27,6% en doce meses.

Mercado Pago procesó pagos por US$ 8.094,5 millones, un aumento de 43,5% en dólares y del 82,2% en moneda constante. Esto, en 290,7 millones de transacciones, lo que representa un aumento interanual del 102,0%.