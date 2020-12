Retail

Aplicaciones venían trabajando juntas desde julio en el resto de los países. Cambios en condiciones competitivas del mercado influyeron en la decisión.

Tras meses de espera, finalmente la compra de la aplicación Cornershop por parte de Uber cerró su último capítulo. Aunque habían comenzado a integrarse en julio, la firma tecnológica tenía pendiente la toma de control de la operación en México de la chilena. Este lunes, sin embargo, se conoció que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que ve temas de libre competencia en el país azteca, visó la compra que había sido anunciada en octubre de 2019.

La decisión se habría tomado el jueves pasado, cuando se reunió el pleno del organismo antimonopolio. Aunque no se conoce el documento final de la autorización, no tendría aparejadas condiciones.

Según registros del Cofece, los altos ejecutivos de Uber y Cornershop, Eduardo Donnelly y Daniel Undurraga, respectivamente, se reunieron en septiembre y noviembre con integrantes del Cofece, el que es presidido por Alejandra Palacios, para entregar antecedentes de la operación que implicaba recursos por el orden de US$ 450 millones.

Por medio de su cuenta de Twitter, Oskar Hjertonsson, uno de los fundadores y CEO de Cornershop, no demoró en referirse a la decisión: "Pronto podemos dar la bienvenida de vuelta a todo el equipo de México, quienes desde julio han operado sin poder comunicarse con los colegas del resto Cornershop. Hicieron un gigante trabajo con menos recursos estos meses", señaló.

De todos modos, Cornershop México continuará operando de forma independiente hasta que se concrete la adquisición, lo cual se espera que suceda en los próximos días. Y es que aún faltaría una parte de la transacción, según señaló una fuente cercana a las tratativas.

"Hay que cerrar la transacción en México y queda completada la compra", comentaron.

Posterior al cierre, la app chilena seguirá operando bajo su actual liderazgo, reportando a un directorio con representación mayoritaria de Uber.

En un comunicado, Hjertonsson señaló que "ya trabajamos junto con Uber en varios otros países, lo que permite a los consumidores acceder a una amplia variedad de productos. Al mismo tiempo, brinda una oportunidad excepcional para los shoppers y todos nuestros socios minoristas, grandes y pequeños. Esperamos trabajar con Uber en México para convertirnos en parte vibrante de la cultura que hace que este país sea tan especial".

El director general de Uber Eats para América Latina, Eduardo Donnelly, añadió que "estamos emocionados de finalmente reunir a nuestros equipos para seguir innovando, ofreciendo productos y servicios cada vez mejores para socios comerciales, socios repartidores, shoppers y consumidores de todo el país".

En tanto, la medida apoyará la profundización de Uber en otros mercados, debido al peso que tiene la app en países como Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá.

Cabe recordar que la decisión se da luego de que en mayo la operación fuera autorizada sin condiciones por la Fiscalía Nacional Económica en Chile.

El caso de Walmart

Lo de México marca un cambio respecto a la decisión tomada por el Cofece hace unos años respecto a Cornershop. Hace ya casi dos años, la multinacional Walmart intentaba expandir su operación en el e-commerce con la compra de esta app. Sin embargo, el organismo no autorizó que se concretara. Esto abrió la puerta para que Uber entrara en el ruego, lo que además implicó un alza en la valorización de la empresa.

Según conocedores, las operaciones se dieron en escenario diferentes, donde las variables competitivas en el mercado fueron decisivas. "El contexto ha cambiado y las variables también. Si bien cada operación es distinta, en esta oportunidad el Cofece se dio cuenta que no existen riesgos anticompetitivos", dice una fuente.

Y añadió que "está es una operación emblemática. Se comienza a notar que las empresas tecnológicas no es que sean el futuro, sino que son el presente".

La decisiva apuesta de la chilena por el país azteca

No hace mucho, Marinus Van Gestel, ejecutivo a cargo de la operación en el país azteca de Cornershop entregaba señales de cuán importante es el negocio de la aplicación en este mercado.

En el Latam Retail CongresShop 2020, el ejecutivo destacó los niveles de operación que tienen en México, donde ya cuentan con más de un millón de usuarios registrados en la aplicación, con un ticket promedio aproximado de US$ 60 a US$ 80. Justamente, es en este país donde ven varias oportunidades de crecimiento, entendiendo que el e-commerce local ha crecido 17 veces en 10 años.

Asimismo, reforzó su idea del acelerado crecimiento del segmento online en supermercados, donde en ocho semanas se han triplicado las visitas. "En Cornershop estamos viendo algo muy parecido. Si comparamos abril contra febrero, a nivel de clientes nuevos, multiplicamos nuestra base", detalló.

En tanto, respecto a la operación en los supermercados físicos, donde pareciera que las ventas están bajando producto de la compra online, señaló que, a su parecer, "los supermercados físicos seguirán siendo muy importantes en el futuro como preferencia del consumidor. Pocas personas compran solo online. Las tendencias físicas siguen siendo cruciales".