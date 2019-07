Moda y belleza toman fuerza en comercio online: facturan más de US$ 400 millones

Retail

Cámara de Comercio de Santiago señaló que el crecimiento de este segmento en el comercio electrónico se duplicó durante los últimos tres años.

El comercio online está dejando de ser un lugar casi en exclusivo para venta de artículos electrónicos o línea blanca. Así quedó claro ayer en el primer encuentro Fashion Online organizado por la Cámara de Comercio de Santiago.

Así, el segmento que mayor proyección tiene en el e-commerce, para este año, es el de moda y belleza, luego que la CCS estimara que en 2018 se facturaron sobre US$ 400 millones en ese segmento, lo que sube unos US$ 200 millones más si se contabilizan sitios internacionales y ventas por redes sociales. El alza ha sido exponencial. En 2015 se vendían del orden de US$ 190 millones en estas categorías.

“Este año la expectativa sigue siendo optimista, pese a que es un año particularmente difícil para el comercio”, explicó George Lever, director del Centro de Economía Digital CCS.

Agregó que si bien el comercio electrónico aun no supera el 10% de las ventas totales del sector, dijo que espera superar esa barrera hacia fines de esta década.

El comercio online tiene una “tasa de crecimiento tan alta, entre el 30% y 40% en un año, versus un comercio físico que se está contrayendo (...) Todo el crecimiento del comercio en los últimos meses proviene básicamente del comercio electrónico”, agregó Lever.

Sólo en vestuario y calzado se espera que aumenten las ventas a un 69% este año, en comparación al 61% del año anterior. Le siguen accesorios (53%), deportes y outdoor (37%), productos de belleza y cuidado personal (33%).

“Estas proyecciones sitúan al sector como uno de los más dinámicos en el e-commerce local para 2019”, añadió.

Cerca del 80% de los usuarios de internet reconoce hacer compras en vestuario y calzado, muy por encima de otras categorías.

Las redes sociales son otro aspecto relevante, ya que la intensidad de compra es muy superior en vestuario en comparación con otras categorías,alcanzando al 15% de los consumidores, a diferencia de otros que no llegan al 5%.

Falabella.com se sube a la pelea de servicios en 90 minutos con Express Delivery

Un click en Falabella.com y comienzan los 90 minutos para que el consumidor reciba su compra, con un límite de cinco productos. Esa es una de las últimas apuestas que lanzó la plataforma online que permite generar 150 despachos diarios en tiendas ubicadas en 20 comunas de la Región Metropolitana.

"Los consumidores tienen que acceder rápido a los productos. Nosotros no nos vamos a quedar atrás, porque tenemos la capacidad tecnológica y logística para hacerlo", señaló el gerente general de Falabella.com, Ricardo Alonso.

El ejecutivio agregó que "más que en la forma, el fondo es tener disponibilizados productos de Falabella para entrega en 90 minutos, y lo que estamos haciendo ahora es ampliarlo a nuevas categorías".

Además, la automatización sigue tomando espacios en las tiendas a través del sistema click and collect con autoservicio, disponible en la tienda de Los Dominicos y que planea expandirse a otras con altos índices de densidad, tanto en Chile como en Perú, Colombia y Argentina.