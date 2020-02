Nike cambia su modelo de negocios en Chile y distribución pasa a manos de grupo mexicano

Retail

Nike anunció hoy un importante cambio en su modelo de negocios en Argentina, Chile y Uruguay el que pasará a manos del grupo mexicano AXO, mientras que el holding brasileño GBS se quedará con la operación en el gigante sudamericano. ¿La razón? la búsqueda de mayor rentabilidad y eficiencia en su negocio.

"Estamos dedicados a servir a los consumidores de manera más personal e invertir en las oportunidades de crecimiento a largo plazo de la compañía", dijo Elliott Hill, presidente de Nike Inc. en relación al foco de la compañía, que poco a poco ha ido dejando de la lado la distribución directa de la marca deportiva.

La operación implica que el grupo Axo -que en Chile representa entre otras marcas a Victoria Secret y Bath & Body Works- adquirirá las operaciones de Nike en Argentina, Chile y Uruguay, mientras que en Brasil el Grupo SBF, previo a la aprobación de la autoridad antimonopolio, se quedaría con la distribución en ese país.

Según explicó Nike, este cambio en el modelo de negocios no implica modificaciones de cara a la relación de la marca deportiva con los atletas, clubes y federaciones que auspicia en estos países.

En cuanto al impacto en resultados, la marca deportiva señaló que durante el tercer trimestre del año fiscal 2020, Nike verá un efecto en su balance y reconocerá con cargo único y no recurrente aproximadamente US$ 425 millones. "Este cargo reflejará principalmente la liberación anticipada de pérdidas de conversión de moneda extranjera acumuladas no monetarias asociadas y podría fluctuar debido a cambios en los tipos de cambio hasta la fecha de cierre".

Grupo Axo es un operador y distribuidor estratégico multicanal con derechos exclusivos para más de 30 marcas en México y Chile.

El grupo Axo

Grupo Axo es el uno de los mayores distribuidores latinoamericanos de marcas de moda mundiales. Fundado en México en 1994, tiene larga experiencia en administración de marcas en los sectores minorista, mayorista y de comercio electrónico.

Las marcas que representan son: Abercrombie & Fitch, Bath & Body Works, Brooks Brothers, Brunello Cucinelli, Calvin Klein, Chaps, Coach, Crate and Barrel, Guess, Hollister, IZOD, Kate Spade New York, Laces, LOFT, Lust, NIKE, PVH Heritage Brands, Rapsodia, Speedo, TAF, Tommy Hilfiger, TrueKids, Victoria´s Secret y Warner's. Opera cerca de 5.000 corners en grandes tiendas y más de 800 almacenes minoristas y tiendas en toda América Latina. La compañía también es propietaria y opera Promoda, minorista mexicano, y Privalia,