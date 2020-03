Oferta económica determinará quién se adjudica nuevos 12 casinos

Retail

Tras decretar ayer el cierre de la industria, debido al coronavirus, la superintendenta, Vivién Villagrán adelanta aquí cómo viene el nuevo proceso de licitación de salas de juego en todo el país que serán adjudicadas desde 2023.

En febrero, Vivién Villagrán fue ratificada hasta 2023 como Superintendenta de Casinos de Juego (SCJ). La geógrafa de la Universidad Católica, que ocupaba el cargo desde febrero de 2017 anunció el lunes por la tarde un inédito cierre de la industria para enfrentar la emergencia del coronavirus.

Ayer, las empresas del sector informaron a la Comisión del Mercado Financiero (CMF) sobre el cierre de sus salas e infraestructura, indicando en general que todavía no podían cuantificar el impacto económico de la medida, que estará vigente hasta el domingo 29 de marzo.

Pero en estas dos semanas, la entidad deberá seguir adelante con el nuevo proceso de licitación de casinos que serán adjudicados desde 2023. En marzo, la superintendencia presentó las bases preliminares para la licitación de las doce licencias que estarán disponibles en las regiones de O'Higgins, Punta Arenas y Antofagasta, entre otras. "Es una licitación un poco más compleja, con un mapa con determinadas características y en la primera vez era un mapa en blanco. Ahora tenemos cierta infraestructura que nos obliga a generar un proceso competitivo", adelanta.

-¿Era necesario el cierre de los casinos por coronavirus?

-Estamos alineados con las autoridades de Salud y de la Dirección del Trabajo, porque en el sector trabajan directamente cerca de 2.900 personas sólo en las áreas de juego, sin contar los servicios complementarios de hotelería y restaurantes. Hay que tener presente que muchos casinos tienen la obligación de funcionar siete días de la semana las 24 horas y cuando por alguna razón deben cerrar, nos deben avisar e informar, eso forma parte del compromiso de atención que tienen. Pero ahora estamos en una situación de alerta sanitaria.

-Al parecer la gente no deja de ir a los casinos...

-Hay varias teorías... desde que la gente busca la entretención como un mecanismo de distracción, sobre todo cuando hay problemas y tiene la necesidad de sentir que hay un espacio resguardado que le permite distenderse y esa es una explicación. La otra tiene que ver con que eventualmente hay un grupo de clientes de casinos que son los que de alguna manera explican los mayores ingresos de los casinos, que son jugadores que tienen una característica más particular y que les permite estar permanentemente acudiendo a las salas de juego. También tiene que ver con las características de la industria, donde hay una oferta integral de entretenimiento. Tienen salas de espectáculos y luego van a comer al restaurant del casino o van a las salas de juego, eso hace que exista un flujo de público que se mantenga permanentemente.

Licitación

-¿Con qué plazos están trabajando las licitaciones?

-La SCJ dispone de un máximo de 48 meses antes del vencimiento del permiso de operación y un mínimo de 36 meses para publicar las bases técnicas que van a regir el nuevo proceso, esto ocurre el 28 de julio de 2020. Son 12 los casinos cuyas licencias vencen entre 2023 y 2024.

-¿Qué cambios habrá en esta licitación?

-Cuando la industria partió no había ningún casino, había que construirlos, proveer la infraestructura que se comprometió en los permisos de operación y desarrollar los proyectos integrales. En este nuevo escenario habrá algunas personas que son desafiantes o nuevos entrantes que podrían no tener ningún casino y quisieran postular a un permiso. Y nos vamos encontrar con participantes que están operando y que lo más probable es que tengan interés en renovar sus permisos. Además, la oferta económica determinará quién se adjudica o no una determinada plaza.

En el proceso anterior se evaluaba un proyecto integral donde la oferta económica no estaba contemplada. Un tercer factor será que ahora tenemos ciertas plazas disponibles, no todo el país como en el proceso anterior. Y tenemos una ley en vigencia que nos obliga a resguardar tres condiciones básicas: que aquellos casinos que liberan cupos en determinadas regiones, nunca vamos a poder tener tres casinos en una región, que no estén los casinos a una distancia menor de 70 kilómetros viales y que no se pueden adjudicar casinos en la Región Metropolitana.

-¿Ha funcionado el sistema de registro de autoexclusiones de los casinos?

-Esto se enmarca dentro del llamado juego responsable que impulsamos y que ha tenido varias mejoras. Antes, las personas debían ir presencialmente al casino a autoexcluirse de un determinado recinto, ahora el mecanismo es más amplio y uno se puede autoexcluir presencialmente, en la superintendencia o con clave única con el Registro Civil o carta ante notario. Con el sistema antiguo teníamos cerca de 970 autoexcluidos a nivel país, una vez que parte la nueva circular hubo 174 personas que se retractaron, pero tuvimos un incremento de 900 personas más que se autoexcluyeron. Hoy el registro tiene 1.489 personas autoexcluidas de todos los casinos, antes la cantidad era de 928. La mayoría son hombres, un 62% y sólo un 38% corresponde a mujeres.

En términos de regiones la mayor cantidad se concentra en Biobío y luego la Región Metropolitana y La Araucanía. El procedimiento dice que una vez inscrito deben pasar seis meses hasta que me quiera retirar. Esto se regula con la petición de carnet que rige para entrar a los casinos, esto es nuevo, y está vigente desde agosto del año pasado.