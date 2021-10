Operadora de centros comerciales del grupo Saieh acuerda someterse a reorganización judicial

Retail

Luego de las negociaciones tras incumplimiento de restricciones financieras, VivoCorp acordó con los bonistas el pago de los pasivos de la sociedad y levantar recursos adicionales.

Luego de seis meses de intensas negociaciones con sus bonistas tras el incumplimiento de una de las cláusulas (covenants) pactadas en emisiones de bonos por más de US$ 160 millones, VivoCorp tomó la decisión de someterse a un acuerdo de reorganización judicial.

Esta medida ya se veía conversando hace unas semanas al interior de la operadora de centros comerciales como una salida para reestructurar su deuda.

En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la empresa ligada al empresario Álvaro Saieh explicó que la medida busca los siguientes objetivos: la continuidad efectiva de las actividades de la sociedad; así como el pago del total del pasivo de VivoCorp en base a los nuevos términos y condiciones a ser definidas con los acreedores en el acuerdo.

Y, además, se buscará el levantamiento de recursos adicionales, dijo la empresa. Esto, "ya sea mediante aumento de capital, préstamos subordinados y/o líneas de créditos, para financiar eventuales necesidades de capital de trabajo de la sociedad".

En su comunicación a la autoridad, la firma señaló que la solicitud de reorganización no incluye a las filiales de VivoCorp y sociedades operativas.

En una posterior declaración, el brazo inmobiliario del grupo indicó que "esta determinación fue tomada hoy (ayer) por el directorio de la compañía, instancia presidida por Jorge Andrés Saieh" y forma parte de "una iniciativa proactiva que le permitirá a VivoCorp responder a sus compromisos financieros y, a partir de ello, retomar sus planes de desarrollo de su desafiante cartera de proyectos y aprovechar todo su potencial de creación de valor".

De esta forma, el proceso tuvo un desenlace distinto al que se venía preparando en las últimas semanas a través de una propuesta que también involucraba que la compañía se sometiera a una reorganización con sus acreedores. En ese marco, en los últimos días habían trascendido los avances en torno a ese plan, que estipulaba que el control de VivoCorp sería tomado por los actuales acreedores de Inversiones Terra, a través de una inyección de recursos por más de UF 1 millón, equivalente a unos US$ 37 millones. Sin embargo, esta propuesta establecía que, en el caso de aceptarse, los bonistas no podrían demandar a quienes fueran responsables por el incumplimiento de restricciones financieras y -según fuentes que conocen el proceso, esta cláusula habría generando asperezas entre algunos bonistas y finalmente fue uno de los puntos cruciales para que ese acuerdo no llegara a puerto.

Esta propuesta tenía la complejidad de establecer una fórmula de solución que debía dejar resuelto no solo el problema con los bonistas, sino que también la relación entre el controlador -a través de Inversiones Terra, con quien se tienen cuentas por cobrar- y los bancos que han dado préstamos para las operaciones.

En las reuniones que se efectuaron ayer, los bonistas aprobaron anticipar la exigibilidad íntegra del capital insoluto, los reajustes y los intereses devengados por la totalidad de los bonos emitidos con cargo a las mencionadas líneas.

Según consignó la empresa en su memoria 2020, su participación de mercado en malls y centros comerciales es del 8%. En la actualidad, la firma tiene en carpeta siete proyectos: tres son outlets, tres corresponden a malls y el último es la renovación del Mall Panorámico.

Firma concretó venta

La empresa informó ayer que se concretó la venta del mall Casacostanera, ubicado en la comuna de Vitacura. El centro pertenece a la Inmobiliaria Boulevard Nueva Costanera, sociedad en la cual VivoCorp tiene el 45%, participación que fue adquirida por la Compañía de Seguros de Vida Consorcio.

Según se informó a la CMF, Consorcio pagará 1.550.000 UF (unos US$ 60 millones) por la transacción, lo cual incluye una compensación por el término anticipado del contrato de leasing y opción de compra vigente sobre el inmueble y con la aseguradora como arrendador.

