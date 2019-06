Paulmann celebra debut en bolsa: "Al elefante le cuesta empezar a correr, pero cuando empieza, nadie lo para"

Retail

Paulmann tomó la palabra, y manifestó que "al elefante le cuesta empezar a correr, pero cuando empieza, nadie lo para", después del simbólico 'martillazo' que daba el vamos a la transacción de la nueva compañía.

La apertura en bolsa de Cencosud Shopping se convierte desde hoy en el mayor IPO (oferta pública inicial, por sus siglas en inglés) de la historia de Chile, y Horst Paulmann, fundador y presidente del holding chileno Cencosud, ejecutivos de la empresa, y el gerente general de la Bolsa de Santiago, José Antonio Martínez, celebraron el debut bursátil.

Un emocionado Paulmann tomó la palabra, y manifestó que "al elefante le cuesta empezar a correr, pero cuando empieza, nadie lo para", después del simbólico 'martillazo' que daba el vamos a la transacción de la nueva compañía.

"Cencosud es una empresa firme. Si no fuera así, no habríamos recaudado US$ 1.050 millones y logrado la oferta tres veces esta cifra. Esto no lo hace cualquiera, lo hace Cencosud", dijo el empresario.

Consultado sobre los niveles de deuda de la empresa, Paulmann respondió que "si quieren saber la solidez de la compañía, vayan a los bancos y consulten a los especialistas", pero señaló que la recaudación lograda es muestra del interés que tiene el mercado por Cencosud.

"Las empresas pueden bajar precios hasta que quiebran o podemos subir. Nunca vamos a llegar al cielo, pero siempre podemos crecer hacia arriba. Ese es el ADN de Cencosud", agregó