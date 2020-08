Reducciones de sueldos a gerentes y sin financiamiento para compras de inventario

Retail

En abril, la empresa implementó un régimen de suspensión de la relación laboral de cerca del 83% del personal. Con el 17% restante, la firma trabajó en un esquema con rebaja salarial convenida -incluida la plana ejecutiva, liderada por el gerente general Cristián Fuenzalida (en la foto)- así como reducciones en las dietas de los directores. Esto le permitió ahorros por unos $ 5.000 millones.

Respecto a la deuda con arrendadores, negoció con operadores para obtener condonaciones de rentas por cerca de $ 600 millones y concordar la prórroga de pagos atrasados, logrando acuerdos por $ 800 millones con no relacionados. En cuanto a arrendadores relacionados, la empresa acordó suspensiones y prórrogas de pagos por $ 2.900 millones.

Respecto a la deuda con proveedores nacionales, dijo que se han negociado acuerdos de pago de la deuda vencida en hasta 9 cuotas, la que a mayo alcanzaba los $ 4.200 millones.

Asimismo, eliminó por completo la compra de líneas de Hogar, quedando únicamente Vestuario, Calzado y Telefonía a nivel nacional, en línea con el nuevo modelo de negocios de la compañía.

En el ámbito internacional, negoció el pago de deuda vencida por unos US$ 10 millones, quedando pendiente el financiamiento de compras para la temporada Otoño-Invierno 2021, por US$ 13 millones, que hoy no pueden ser financiadas, dijo la empresa.