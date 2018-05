Retail Retailers afinan estrategias ante impacto en ganancias del primer trimestre El Ebitda del negocio tiendas por departamento en Chile se ha visto golpeado, en especial por menos turistas argentinos. Un complicado primer trimestre vivió la industria del retail. La menor llegada de turistas argentinos debido a las rebajas impositivas que aplicó el gobierno de Macri a los productos electrónicos terminó por impactar uno de los principales ítemes en su balance: el Ebitda, particularmente de sus divisiones de tiendas departamentales. Falabella reportó una caída de 57,3% respecto a los primeros tres meses del año pasado. Ripley retrocedió igualmente en un 48,6%, mientras que Cencosud -que considera en su reporte a Paris y Johnson- informó en Chile y en Perú una disminución de 31,7% en el Ebitda ajustado. ¿A qué se debe esta variación? Según analistas, a la menor llegada de argentinos, que a la misma altura del año pasado se posicionaban como un factor favorable para las ventas, justamente en electrónica. “Durante el primer trimestre de este año, las ventas con tarjetas bancarias a turistas argentinos disminuyeron 30% con respecto al mismo trimestre del año pasado. Esto representa una caída aproximada de US$ 133 millones, que se reflejó principalmente en la venta de productos electrónicos (categoría con menor margen relativo)”, explicó Rodrigo Gardella, analista de Inversiones Security. A este escenario, se sumó el feriado de Semana Santa, que el año pasado se había dado durante el segundo trimestre, a diferencia de este ejercicio. Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta 4, agregó que durante el periodo “el tipo de cambio ha afectado negativamente, porque el peso chileno se apreció más que las otras monedas”. Segundo trimestre 2017 fue menos “desafiante” ¿Continuará este escenario? Para Araya este resultado responde “indiscutiblemente a un factor estacional”. Gardella dice que “a medida que transcurra el año, esperamos que se reactive la demanda local y esto provoque una mayor dilución de gastos. Sumado a lo anterior, el segundo semestre del año pasado no representa una base comparable muy desafiante, por lo que las compañías presentarían variaciones positivas en Ebitda”. En su análisis, consideró además que en los primeros tres meses de este año “hubo una contracción de los márgenes por una mayor actividad promocional”. Ello, como consecuencia de una acumulación de inventarios de la Navidad pasada. Otro factor que ha puesto a prueba al retail ha sido el retraso en las lluvias, que podría implicar excesos de stock y mayor actividad promocional para que los consumidores renueven su guardarropa con las nuevas colecciones de otoño-invierno. Las apuestas de los retailers En este escenario, las empresas no se están quedando de brazos cruzados. Desde Ripley, señalaron que pese a este fenómeno “logramos mantener nuestras ventas y márgenes en un contexto desafiante, y estamos trabajando para mejorar nuestros resultados avanzando cada vez más en omnicanalidad, potenciandoa el canal online y mobile, así como en vestuario y marcas”. Añadió que “todos los planes de desarrollo y estrategia de la compañía apuntan a mejorar la rentabilidad de nuestros negocios, y muestra de ello son los resultados obtenidos, en particular el de este primer trimestre en que nuestras utilidades crecieron en 65% respecto del mismo período de 2017”. En conferencia telefónica por sus resultados trimestrales, la empresa reconoció que si bien se vieron “impactados”, “gracias al aporte del canal online, las marcas propias de vestuario y las tres nuevas tiendas de Ripley en operación, las ventas de retail en Chile se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel del primer trimestre de 2017”, dijo la subgerente de relación con inversionistas, Patricia Alvaro. Falabella señaló que si bien el consumo de retail se mantuvo lento, sobre todo los dos primeros meses del año, la apuesta para superar este escenario es “seguir ofreciendo la mejor oferta para nuestros clientes en la manera más conveniente. Para ello hemos invertido fuertemente en logística y operaciones, y en nuestra propuesta omnicanal”. SACI Falabella redujo sus ganancias 1,94% , pero sus ingresos escalaron en un 3,21%. A su turno, Ripley Corp anotó un alza en sus utilidades de 65,1%, mientras que sus ventas consolidadas se mantuvieron prácticamente planas, con un crecimiento de 0,61%. En el caso de Cencosud, Araya analiza que para la empresa jugó a favor que “Argentina estuvo muy bien. Cencosud en Argentina tuvo una tasa de crecimiento bastante elevada, que compensó”. Sin embargo, advirtió que en ese país “se espera un segundo trimestre malo, sobre todo con esta devaluación del peso argentino”. Durante el primer trimestre, la firma ligada al empresario Horst Paulmann bajó sus ganancias en 23,01% y sus ingresos 3,99%. Cyberday: US$ 30 millones en 12 horas En sus primeras doce horas, el CyberDay 2018 registró 200 mil transacciones, lo que se traduce en US$ 30 millones, según informó ayer la Cámara de Comercio de Santiago.

Estas cifras representan un aumento en torno al 50% respecto del CyberDay 2017.

Los segmentos con mayor movimiento correspondieron a bienes durables, vestuario y calzado, viajes y turismo.

Según los registros de la CCS, el segmento de edad más relevante corresponde a jóvenes entre 25 y 34 años, con un 47% del total de las visitas.

Le siguieron los de 18 a 24 años (21%) y 35 a 44 años (20%). Ripley prepara nuevas aperturas para el segundo semestre En conferencia telefónica con analistas, el CFO de Ripley Corp, Rafael Ferrada, dio cuenta a analistas de los avances que ha realizado en su división de centros comerciales.

La firma destacó la habilitación de la torre de oficinas de su mall en Concepción y el nuevo mall de Arica. Así también, inmobiliaria Viña del Mar -donde participa con Parque Arauco- se encuentra ampliando sus malls en Viña y Curicó. "Ambas ampliaciones tienen fecha para el segundo semestre del presente año", señaló.

En cuanto a Perú, Ferrada dijo que su filial Mall Aventura está ampliando sus dos centros comerciales en Arequipa y Lima.

