Reunión de Walmart con sindicato en la DT finaliza con los trabajadores criticando a los representantes que envió la empresa

Retail

Para el próximo viernes se espera otra reunión en la Dirección del Trabajo. Esta podría reagendarse.

Casi tres horas duró la primera mediación entre Walmart y el Sindicato de Interempresas Líder de Trabajadores de Walmart (SIL) en la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente.

A las 10.30 llegaron las partes, pero desde la empresa no asistieron Manuel López, gerente comercial de Walmart y Mónica Tobar, gerente de Recursos Humanos de Walmart, quienes estuvieron presentes en las conversaciones que se llevaron a cabo posterior a la votación de adhesión a la huelga.

En esta ocasión el gerente de Relaciones Laborales, Andrés Soto, llegó acompañado del gerente de Operaciones Express de Lider, Marcelo Acevedo; la gerente de Recursos Humanos formato Express y Ekono, María José Palma, la gerente de Operaciones SuperBodega Acuenta, Muriel Courbis; la subgerente de Recursos Humanos de SuperBodega Acuenta, Sandra Berrios, y el subgerente de Relaciones Laborales de Walmart, Juan Pablo Galdames.

A la salida, Soto catalogó la reunión de "común y corriente" y que espera "seguir conversando" con los trabajadores. Sin embargo, el presidente del SIL, Juan Moreno, fue crítico a la supermercadista por los representantes que envió.

"Estamos negociando con Walmart Chile y no con formatos de la empresa. Walmart tiene que definir cuál va a ser realmente su mesa negociadora. Si no ponen los números que necesitamos ni lo que estamos solicitando, no vale la pena seguir conversando porque es simplemente dilatar. Vamos a ver si realmente la empresa recoge lo que estamos planteando pero bajo el paquete completo, porque si es de a pedazos, eso es dilatar", recalcó.

Hay que recordar que uno de los petitorios del sindicato más grande de Chile del sector privado, tiene que ver con homologar los derechos entre todas las empresas del holding estadounidense presentes en el país. Esto atañe principalmente a los aproximados 5 mil trabajadores de Superbodega Acuenta, que piden que se igualen los derechos y beneficios que tienen los de Líder e HiperLíder, y que el bono de locomoción incluya dos viajes en vez de uno.

Bajo esa línea, la mediación abordó este punto a grandes rasgos, donde se vio la posibilidad de diálogo. Sin embargo, no se llegó a nada concreto y el próximo viernes podría llevarse a cabo la siguiente mediación, aunque fuentes que estuvieron presentes en la cita señalaron que existe alta posibilidad de que esa fecha se postergue.

La mediación solicitada por la empresa aplazó el inicio de huelga – decisión que tuvo 91,75% de aprobación en la votación del sindicato- hasta el próximo 10 de julio, si es que no se llega a acuerdo durante esta semana. Mientras, los trabajadores realizarán movilizaciones en los locales en ciertos horarios.