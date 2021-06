Ricardo Mewes y restricciones al comercio: "Lo único que hemos pedido es que se nos permita volver a trabajar y que las medidas del gobierno sean estables en el tiempo"

Retail

El presidente de la CNC insistió en que se debe ir avanzando en todos los frentes de manera segura y poniendo a las personas por delante. "Esto de poner la salud versus el comercio no es algo que nos guste y no es algo que deba ser así", lanzó.

El recién electo presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, abordó este lunes en T13 Radio las herramientas con las que enfrenta el gremio la recuperación económica del sector en un contexto de altos contagios por la pandemia por el Covid-19 que sigue golpeando al país. Pero también, analizó las recientes medidas del gobierno, las que no tuvieron la mejor de las acogidas.

Enfatizando que el comercio es uno de los sectores donde se han implementado más medidas para que los clientes puedan acudir de forma segura, reconoció que hay "muchas cosas que nos empiezan a llamar la atención". Mewes apuntó a la medida decretada la semana pasada de restringir los aforos en los comercios, la que hoy contabiliza además a los empleados que están al interior de las tiendas, indicando que nuevamente se produce "en circunstancias que, por ejemplo, en la movilización colectiva va la gente prácticamente apiñada".

Según explicó, se han instalado acrílicos altos que impiden el contacto entre vendedores y clientes y, además, han ofrecido implementar medidas de extracción de aire forzado en algunas partes, pero manteniendo siempre las barreras físicas. "Lo único que hemos pedido es que se nos permita volver a trabajar, porque hemos implementado todas estas medidas y que efectivamente las instrucciones, las medidas que el gobierno toma, sean medidas, que realmente sean estables en el tiempo", recalcó, confirmando que no han tenido todavía ninguna explicación por parte de las autoridades sobre el cambio de criterio.

Consultado por si sería más correcto poner mayor énfasis en tecnologías digitales por sobre la movilidad de las personas, considerando además que parte de quienes se desplazan por el transporte público son trabajadores del comercio, indicó que sí se ha hecho y que el comercio electrónico ha crecido "tremendamente". Sin embargo, advirtió, "hay actividades en que la gente tiene que desplazarse", aludiendo a quienes van a los pequeños comercios

"Eso es lo que nosotros de parte de la autoridad no estamos entendiendo cuál es la lógica que existe detrás de eso, entendiendo claramente que está el tema del aumento de los casos", dijo.

Mewes agregó que también hubo una reciente aclaración respecto al pase de movilidad en circunstancias que muchas empresas, comercios y hoteles ya habían regresado a contratar personas para poder atender a la demanda.

"Nos interesa muchísimo que las medidas sean ojalá estables en el tiempo, con las restricciones que haya que hacer, en esto no nos perdemos ni un solo minuto y tiene que haber prioridad en el tema salud. Sin embargo, insistimos en que nuestro sector ha ido avanzando muchísimo en darle seguridad a las personas", insistió.

En esa línea, afirmó que la principal responsabilidad en el cuidado le corresponde a cada uno y que han visto que la misma gente se junta y hasta se empuja para lograr entrar a los centros comerciales. Sin perjuicio de ello, a las medidas como control de temperatura y accesos ordenados, el dirigente se mostró disponible a endurecer-por ejemplo- el distanciamiento permitido entre las personas, pero -dijo- "claramente nos parece que con todos esos cuidados es posible proteger a las personas".

En este punto abordó el comercio informal, asegurando que en la calle también hay lugares de contagio donde se venden productos sin los cuidados que en el comercio formal sí se están implementando. Por esto, instó a formalizar a la gente que ha necesitado salir a vender por falta de recursos: "El paso que sigue es formalizar a los que están en el comercio digital, pero también a los que están en el comercio físico no formal, más allá de los temas de la delincuencia que ese es otro gran problema que estamos teniendo hoy".

Ajustes en el turismo

Frente a lo que le depara al sector turístico, especialmente la industria hotelera, Mewes indicó que se puede trabajar y replicar las medidas de cuidado que se están impulsando en otros países, donde se han realizado también campañas para atraer al turismo. "Si nosotros avanzamos muchísimo en el proceso de vacunación y en los pases, creemos que -de la mano del gobierno- podemos fortalecer la imagen país y explicarle al mundo que Chile es un país seguro donde hacer turismo", sostuvo, sincerando que habrá mecanismos y turismos que cambiarán y que de alguna forma construirán una oferta más específica.

Por ejemplo, el turismo de los eventos, ya que hoy una actividad de este tipo se puede hacer a través de plataformas digitales. "Hay que entender también que eso se va a quedar para siempre y ahí tenemos que entrar en un proceso de capacitación y formación de personas", dijo. Y agregó que están permanentemente conversando con el Ministerio de Economía y viendo cuáles son las alternativas que permitan avanzar en este proceso de desconfinamiento y mejorar la oferta tanto del sector turismo como del comercio.

Otro aspecto que abordó el líder gremial fue el proyecto de las pymes en el comercio que se discute en el Congreso. Al respecto, precisó que les interesa apoyar a las medianas empresas también y que debiera estar incluido de todas maneras una ayuda y una condonación de las partes comerciales y de alcoholes para los comercios que no han podido abrir producto de las restricciones.

"Hoy es una decisión de cada comuna, pero si hay una ley que permita a las municipalidades condonar, me parece que ese es un camino que tenemos que tomar (...) Sabemos que hay algunas que han avanzado, pero como es mucha plata, nadie quiere dar el paso", aseveró.

Asimismo, estuvo de acuerdo en que las ayudas tienen que considerar la caída de las ventas de las empresas, idea planteada por la oposición.

En tanto, en cuanto a la posibilidad de que en las comunas en fase 4 se termine el toque de queda, dijo que le hace sentido, pero es una idea que no han discutido con las autoridades. "Si tenemos que mantener el toque de queda, generaremos el espacio para que se utilicen los restaurantes, los comercios en forma más temprana. No hemos avanzado todavía en el toque de queda y vamos a ir en el paso a paso", puntualizó.

¿Más ayuda o más apertura? "No es fácil, claramente tenemos que pensar en las personas. Cuando está en riesgo a la salud, nos interesa que haya más apertura pero segura y en eso no nos perdemos ni un solo minuto. Es muy difícil combinar todos los elementos. Nos interesa mucho que la ayuda llegue a las pymes para ir generando también mejores procesos de contratación y eso va a de la mano de la apertura. Esto no es uno u otro", explicó Mewes.

Y sentenció: "Tenemos que ir avanzando en todos los frentes de manera segura y poniendo a las personas por delante de eso. Esto de poner la salud versus el comercio no es algo que nos guste y no es algo que deba ser así. Tenemos que ir caminando de la mano cuidando a las personas".