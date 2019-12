Ripley reestructura pacto controlador y se concreta salida de Verónica Calderón

Retail

Decisión es parte del acuerdo alcanzado entre los hermanos Calderón Volochinsky en junio del año pasado, cuando de puso fin a la disputa familiar.

Era una decisión que se había tomado hace poco más de un año, cuando los hermanos Calderón Volochinsky llegaron a acuerdo luego de una encendida disputa, tras la acusación de la menor del clan; Verónica, quien señaló a sus hermanos por haberse "apropiado de sus acciones" tras un aumento de capital donde se diluyó su participación en la firma.

En un comunicado enviado a última hora de este viernes, Ripley informó el retiro de Verónica Calderón de todas las sociedades controladoras de Ripley Corp, así como de la adquisición de un total de 138.719.257 acciones de Ripley Corp, las que representan el 7,16% de las acciones de la sociedad, "en compra directa, a precio de mercado, a las sociedades que forman parte del grupo controlador", agregó.

Después de concretar este acuerdo los hermanos Andrés, Lázaro y Michel Calderón Volochinsky mantendrán el control de la compañía con un 42,84% de propiedad indirecta de las acciones de Ripley Corp y, adicionalmente, han suscrito un acuerdo de sindicación de votos respecto de las acciones que ha adquirido su hermana Verónica.

El conflicto

A mediados del año pasado, la menor de la familia llegó a amenazar con una millonaria demanda en contra de sus hermanos: "Defraudaron mi confianza", fueron sus palabras. Luego respondieron sus padres en una declaración pública: "Nuestra hija Verónica está equivocada. Esperamos de corazón que recapacite", dijeron.

Así partieron los dimes y diretes en esta disputa, la que finalmente terminó con la mediación de Sergio Hidalgo, ex ejecutivo de Ripley y director de varias sociedades, donde llegaron a un acuerdo que fue mantenido bajo absoluta reserva, pero Diario Financiero pudo conocer algunos puntos en ese momento: Verónica Calderón recibiría cerca de US$ 20 millones en efectivo, y además pasaría a ser accionista de forma directa de la compañía, con cerca del 7,37% de la propiedad, paquete valorado en más de US$ 133 millones.