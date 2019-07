Retail

Desde las 11 de la mañana que las partes estuvieron reunidas en la DT. SIL dijo que esto marcará un punto de inflexión en la relación entre transformación de los negocios y relación con los trabajadores.

Tras haber anunciado hoy una reactivación del diálogo, Walmart y el Sindicato Interempresa Lider (SIL) lograron un acuerdo que se tradujo en una nueva oferta, la que fue aceptada por la dirigencia, quienes tenían un mandato legal para no llevar esto a votación. Con esto, a partir del primer turno de mañana martes, los 17.000 trabajadores volverán a sus funciones.

Desde el martes pasado, cuando la directiva del sindicato liderada Juan Moreno no aceptó la propuesta de la compañía, dando inicio a la huelga, que las partes no se reunían. Hoy, sin embargo, tuvieron una intensa jornada de negociación, ya que desde las 11 de la mañana que se han realizado diversas reuniones en la Dirección del Trabajo.

El humo blanco salió cerca de las 22 horas, cuando las partes dieron por cerrado el acuerdo que incluye una serie de mejoras a la última propuesta que había presentado la empresa.

Juan Francisco La Regla, secretario general del SIL, la empresa accedió a mejorar el bono por polifuncionalidad, dejándolo en 3,5% para quienes tengan esta función. El sindicato pedía 4%, pero la última oferta de la norteamericana había sido 3% mas un bono de $ 50 mil de una sola vez.

También el sindicato logró mantener mejoras en los beneficios de pago por locomoción para los trabajadores de aCuenta, pasando de un pasaje diario por día a dos. Junto a esto, todos los sueldos bases subirán 4% con este contrato colectivo.

Un punto que no lograron mantener fue el bono de término de conflicto. Mientras el sindicato pedía $ 760 mil, Walmart había ofrecido $ 735 mil hace una semana. Finalmente se logró $ 450 mil como promedio.

La Regla cuestionó que no se mejorara el bono, ya que consideró que es un castigo a los trabajadores por ejercer un derecho como es la huelga. Además, los días no trabajadores no serán pagados.

Finalmente, tampoco se incluyó un plan de retiro por el avance de la transformación digital, dijo.

“Mas que conformes, quedamos satisfechos con la oferta lograda porque dimos una lucha no menor. Creemos que esto es un punto de inflexión entre el avance de la transformación y los derechos de los trabajadores. En un contexto de huelga, pudimos sostener un acuerdo mejor que la negociación pasada, pero queda la incomodidad y molestia que la empresa hiciera visible la propuesta del día martes y hoy nos menoscaba con una oferta en algunos puntos peor (aludiendo al BTN)”, dijo.