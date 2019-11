Sergio Cardone y su visión del conflicto social: “Chile no se va a ir a la cresta”

Retail

"Chile, después de esta crisis, armará un modelo económico, centrado en la comunidad, que será imitado en el mundo”, pronostica el empresario y presidente de la corporación 3xi, de Mall Plaza y socio de Falabella.

El jueves 14 de noviembre, Sergio Cardone Solari (72) estuvo durante casi dos horas en La Moneda con Sebastián Piñera en uno de los salones del segundo piso. Un día antes, Francisco Gazmuri, director de 3xi, entidad privada que él preside y que crea espacios de conversación entre empresarios y la sociedad civil, le dijo que los habían citado en Presidencia. Además de Cardone, asistieron al encuentro otros 10 representantes de esa organización, entre ellos, Sandro Solari. “La verdad es que llegamos sin entender nada. Yo no sabía si íbamos a una marcha alrededor de La Moneda o qué”, confiesa el empresario, quien es socio y director de Falabella, presidente de Mall Plaza, cofundadador de Enaco, socio de G100, entre otros.

Y agrega: “Estuvimos más de una hora y media hablando. Sandro y yo le insistimos al presidente en la importancia del diálogo con la sociedad civil, que era el corazón de este gobierno. Él se quedó. No se quería ir. ¿Sabes lo que es eso?’”.

-¿Cómo lo vio a él?

-Lo vi bien. Lo vi receptivo. Yo creo que esta vez nos puso un poco más de oreja que antes. Él sabe de la existencia del 3xi, y entiende que es algo muy acorde con lo que estamos viviendo: buscar el diálogo e incentivar encuentros para proponer iniciativas que colaboren con sectores con menos recursos. Entonces, el llamado que nos hizo fue un poco por eso. Finalmente le dijimos: “Nos ponemos a disposición de usted, presidente. Lo que usted quiera, lo que usted necesite, cuenta con nosotros”.

-¿Cómo ha estado el presidente en esta crisis? Ha recibido críticas de todos los sectores.

-A todos los que lo critican yo les haría la pregunta al revés: ¿qué habría hecho usted en su lugar? Dadas las circunstancias, yo creo que ha estado relativamente bien. No estoy en la vereda de los que critican. Lo que ha vivido es tremendamente complicado. Esto de no tener inteligencia y que los que invocan las manifestaciones se comuniquen de una forma en la que no se les puede seguir la pista, es de terreno.

Lee la entrevista completa, aquí.