Socio de Cornershop juega al misterio tras portazo de regulador mexicano

Los directivos de Walmart y los fundadores de la aplicación ya tienen en sus manos la hasta ahora reservada resolución que frenó el millonario negocio en el país del norte.

A las 9 de la mañana de hoy, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, comenzó su discurso en un evento organizado por una universidad, actividad en la cual uno de los invitados fue el socio fundador de Cornershop, Juan Pablo Cuevas.

Luego que la Comisión Federal de Competencia Económica en México (Cofece) le negara a Walmart Inc. la adquisición de la plataforma que apunta a facilitar la compra "en la última milla", los socios de Cornershop han mantenido un hermetismo absoluto.

Monckeberg estaba en la mitad de su discurso cuando apareció Cuevas, de jeans y un polerón gris. El joven empresario escuchó atentamente al ministro y luego se sumó a un panel de discusión denominado "Desafíos para el trabajo del futuro". Ahí compartió con el gerente de Recursos Humanos de Falabella, Cristián Carvajal, entre otros.

"Las empresas sin conocimiento van a desaparecer, porque, obviamente, hoy día el conocimiento es mucho más importante (...) El conocimiento duro es el valor del futuro porque ya dejó de ser solamente hacer algo fácil y decir 'cómo saco más margen'. Hoy, toda la información, todos los datos están haciendo que el conocimiento duro sea muy muy importante para generar el valor y las eficiencias que se necesitan. Entonces, yo creo que todas las empresas, las universidades, el Estado, etc., tenemos que enfocarnos en cómo hacemos que Chile esté preparado para tener ese conocimiento que nos va a permitir tener un liderazgo como país, como empresas, como sociedad, etc.", dijo Cuevas al cerrar el panel.

En primera fila escuchando estaba el ex vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, quien luego se acercó a saludar al socio de Cornershop. Un par de palabras; cejas arriba de Cheyre y un "no hay problema", de Cuevas, quien no quiso realizar ninguna declaración sobre la decisión de la Cofece de México. "No voy a decir nada", alcanzó a decir.

Por lo pronto, siguen las dudas respecto al futuro de la venta de Cornershop a Walmart. Ambas partes ya tienen en sus manos la resolución del regulador mexicano, el que aún lo mantiene en reserva para el público general.