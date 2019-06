Socio de Cornershop y caída de la operación con Walmart: "Tras la decisión de los reguladores mexicanos no hubo vuelta atrás"

Retail

"Agradezco el esfuerzo de toda la gente que nos apoyó en este intento fallido", dijo Oskar Hjertonsson.

"Confirmo que nuestra adquisición con Walmart no va por decisión de los reguladores mexicanos. Respetamos su decisión y de allí no hubo vuelta atrás". De esta manera, el socio de Cornershop, Oskar Hjertonsson, anunció vía Twitter que la operación de compraventa fue desechada.

Fue en septiembre del año pasado cuando Walmart anunció la compra de la aplicación que tiene presencia en Chile y México en US$ 225 millones. Una de las condiciones esenciales era tener la autorización de los organismos antimonopolios de cada país. La Fiscalía Nacional Económica dio su visto bueno, pero su símil mexicano dijo no. Si bien dentro de las opciones que manejaban los involucrados estaba apelar a la decisión de la Cofece, el gasto en tiempo y recursos que significa esto (con altas posibilidades de ratificarse la determinación de la comisión mexicana) llevaron a que ambas partes decidieran no insistir para lograr cerrar el negocio.

Ante la consulta de Diario Financiero, Walmart Chile envió un comunicado de prensa de una página en el que no se refirió directamente al futuro de la compraventa.

Sí destacó que sus clientes podrán continuar usando el servicio ofrecido por Cornershop a través del acuerdo comercial que existe entre las partes, y que "seguirá apostando por su amplia oferta omnicanal, invirtiendo en talento chileno, proveedores locales y explorando alianzas virtuosas que le permitan fortalecer" su estrategia comercial.

"El futuro de hacer compras es unir las tiendas físicas y el e-commerce, alrededor de cuándo, dónde y cómo nuestros clientes quieren comprar. Y en Walmart Chile nos estamos transformando para ello", dijo en el comunicado Horacio Barbeito, CEO de Walmart Chile.

"Este último año ha sido muy bueno. Hemos multiplicado varias veces el negocio y cientos de nuevas tiendas han ingresado a Cornershop", dijo Hjertonsson vía Twitter. Y añadió: "Agradezco el esfuerzo de toda la gente que nos apoyó en este intento fallido de M&A, desde nuestro equipo interno, hasta los millones de abogados y contadores, y obviamente agradezco el esfuerzo de Walmart, en EEUU, México y Chile", agregó".