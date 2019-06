Todo lo que debes saber del auge y caída de la negociación entre Walmart y Cornershop

Retail

El boom de Cornershop en 2018 se hizo evidente, y fue sencillo verlo, ya que los llamados shoppers o compradores asociados a la aplicación usan una polera con un destacado logo de la marca, y su transitar por los pasillos de los supermercados se hizo común.

Y es que la sencilla idea que permite elegir los productos y pagarlos con la tarjeta de crédito, todo desde el celular, con las bolsas bien ordenadas en la puerta de la casa superó las expectativas y la gigante estadounidense Walmart no fue indiferente.

Walmart empieza a afinar adquisición

Y hace un año una noticia tomó vuelo rápidamente, cuando Walmart -que en Chile opera las marcas Lider, Ekono y Acuenta- informó que estaría afinando la adquisición de la empresa Cornershop, que tiene actualmente operaciones en Chile y México.

La operación que superaría los US$ 200 millones, profundizaría la estrategia de la gigante estadounidense –ligada a la familia Walton- en su búsqueda de potenciar ventas a través de internet, y así hacerle frente a su archirrival Amazon, empresa liderada por Jeff Bezos.

Operación se valoriza en US$ 225 millones

El 13 de septiembre de 2018, el negocio se concretó, cuando el vicepresidente comercial de Walmart Chile, Gonzalo Gebara confirmó la compra de la empresa Cornershop, operación que se valorizó finalmente en US$ 225 millones.

Posterior a ello, la empresa, por medio de un comunicado, indicó que Cornershop sería una subsidiaria de la empresa norteamericana y que seguiría siendo una plataforma abierta.

La adquisición -que estaba sujeta a aprobaciones regulatorias- se concretaría antes de fin de año 2018.

Todo iba viento en popa para la app al inicio de 2019, pero el éxito de Cornershop volvió a instalar el debate sobre la escasez de fondos de capital de riesgo destinados a financiar el emprendimiento en Chile, debido a que los fundadores de la aplicación (todos chilenos) encontraron fondos en México antes que en su país de origen.

Con todo, el co-fundador Daniel Undurraga describió como "súper desafiante" para su equipo el próximo paso de Cornershop: que era el aterrizaje a Canadá, su tercer mercado tras Chile y México.

Y es más, con el poder conseguido en la firma, desde Cornershop se señaló a la empresa de sistema de pagos Transbank como el mayor problema enfrentado en su expansión, dado que la tasa de intercambio que fijan marcas como Visa y MasterCard le rigen a Transbank, por lo que es acusada de monopolizar el negocio de los sistemas de pagos en Chile, dificultando que nuevos emprendimientos puedan definir sus sistemas de pagos.

Cofece no autoriza la compra de Cornershop

Pero la que era considerada como una de las mayores operaciones de los últimos años sufrió un duro traspié a inicios de este mes, cuando la Comisión Federal de Competencia Económica de México (Cofece), no autorizó la compra de Cornershop por parte de Walmart.

La Cofece, a pesar de que no ha publicado el expediente completo del fallo, dio tres razones para explicar su decisión, que, en síntesis, apelaban a que "la transacción podría generar incentivos para desplazar indebidamente o impedir el acceso de otros competidores a la plataforma Cornershop y/o obstaculizar el desarrollo de nuevas plataformas".

Después de notificado el 04 de junio, el retailer tendría 15 días para apelar ante el Poder Judicial de ese país, para que éste revise la legalidad del fallo de Cofece. Sin embargo, y a pesar del revés, Walmart declaró que mantenía el interés por Cornershop en Chile.

Alejandra Palacios: la economista mexicana que lidera la Comisión que frenó compra

Al pasar los días la trama por la concentración entre los dos empresas se mantenía sin fecha de destrabe, y la oferta de los US$ 225 millones aún vigente, comenzaron a filtrarse algunos de los argumentos que tuvo el antimonopolio para rechazar la operación, que continúa bajo carácter reservado.

Reuters tuvo acceso al fallo –que tendría 92 páginas- y señala que a pesar de que Walmart habría presentado soluciones para los argumentos en contra de la Cofece, estos no fueron suficientes. Una de ellas consistía en no permitir que miembros del directorio se superpongan entre las decisiones de Walmart y la start-up chilena, pero aquello, según Cofece no garantizaba "la independencia entre el negocio Cornershop MX y los intereses de Walmart".

FNE defiende luz verde a operación Walmart-Cornershop en Chile

Pero la decisión en México parece irrevocable, y es que, tras seis reuniones donde el antimonopolio mexicano reunió antecedentes de 11 representantes de retailers, entre el 26 de marzo al 22 de mayo de este año, la votación del pleno de comisionados, presidida por la economista Alejandra 'Jana' Palacios, "fue unánime", y el rechazo se mantiene, según informaron desde Cofece a DF.

Desde Chile, el rechazo de la operación de concentración entre Walmart y Cornershop por parte de la Cofece no cambia la visión que tiene la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de la transacción que también le tocó analizar, y que el pasado 11 de enero aprobó.

Fiscal Ricardo Riesco junto al presidente del TDLC, Enrique Vergara, y el ex FNE, Felipe Irarrázabal.

Consultado por el contraste entre la decisión en México frente a la que se tomó a nivel local, el fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, defendió su postura.

"No conozco la realidad del mercado en México y por tanto desconozco las razones por las que adoptó una posición contraria a la nuestra, pero eso no es algo que sorprenda necesariamente. Cada operación se analiza conforme a sus propios méritos según a las realidades de cada país", señaló tras participar en seminario de libre competencia organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez , donde estuvo junto al presidente del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, Enrique Vergara, y su antecesor en el cargo, Felipe Irarrázabal.

La negociación cuelga de un hilo y aplicación evaluará plan B

La decisión en México, de no aprobar la compra de Cornershop por parte de Walmart, estaría matando lo que parecía ser uno de los negocios más relevantes de una firma nacida en Chile.

Según informó La Segunda, el viernes recién pasado circuló un correo firmado por los fundadores de la plataforma –Daniel Undurraga, Juan Pablo Cuevas y Oskar Hjertonsson- hacia los inversionistas de la plataforma, que señalaba que dado lo ocurrido en México, "el negocio no va".

Fuentes consultadas por Diario Financiero precisaron que la decisión final no se ha tomado, pero dado que es muy difícil dar vuelta la decisión del Cofece, organismo antimonopolio de México, es probable que en los próximos días se informe el final de la transacción, porque no se cumplió una de las condiciones establecidas en el contrato.