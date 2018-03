Torrealba quita protagonismo a proyecto Alto Las Condes II

Retail

Dice que se perfila con la misma relevancia que los demás proyectos en Vitacura, y que Cencosud aún no presenta nuevo premiso de obras.

Para el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, el destino del ambicioso proyecto Alto las Condes II que pretende desarrollar en la comuna el grupo Cencosud no está en sus manos.

Sostiene que desde la firma ligada al empresario Horst Paulmann aún no han presentado una solicitud formal a la Dirección de Obras Municipales (DOM). Una instancia en la que -insiste el alcalde-, no tendría injerencia para decidir si el proyecto debe avanzar o no.

“Si usted presenta un permiso, lo revisa el director de obras, no el alcalde. El director de obras tiene autonomía, y depende del Seremi este tema, no del alcalde”, dijo ayer.

Torrealba agregó que “Cencosud es una gran compañía, tengo un gran respecto por ellos, pero nosotros no somos desarrolladores inmobiliarios, ni ofrecemos obstrucción en eso”.

Por lo mismo, resalta que si la empresa realiza la solicitud para obtener el permiso “la vamos a revisar con mucho interés, con mucha preocupación, pero por el momento no la tenemos”.

Pese a su envergadura, el edil no lo piensa dos veces al señalar que dentro de su portafolio de proyectos, el centro comercial se perfila como una más de las grande iniciativas que buscan instalarse en la comuna.

“Hay muchas inversiones en la comuna, lo agradezco, y muchos proyectos muy importantes en la comuna, y estamos igual de preocupados por todos ellos” dice, asegurando que no ha tenido nuevas reuniones con la empresa.

Alto Las Condes II no se ha podido construir, ya que el municipio caducó -a principios de 2015- el permiso de obra otorgado en el año 2000 luego de varias extensiones.

El activo considera una inversión de más de US$ 500 millones, y busca instalarse frente al mall Alto Las Condes. Cencosud fue a la justicia, pues el permiso original permite levantar un mall y varios edificios, pero con la normativa actual, sólo podría construir hasta 7 pisos, lo que haría inviable la iniciativa.