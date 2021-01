Tottus reinaugura tienda en Mallplaza Oeste para cederle espacio a Ikea

Retail

El recinto abre sus puertas hoy 14 de enero, ofreciendo más de 15 mil artículos. Además, contará con el servicio Click and Collect de Falabella.

Una renovada apariencia y con mayor variedad de productos es la nueva propuesta de Tottus Mallplaza Oeste, que acaba de completar una remodelación que consideró su reubicación al interior del centro comercial, con el fin de cederle su antigua ubicación al formato de tiendas Ikea.

La tienda, que abrió sus puertas hoy 14 de enero, cuenta con más 3.800 m2, tecnología de iluminación LED y 6 cajas de autoatención o self check out. Junto con eso, formará parte de la red de Click and Collect de Falabella y está disponible para despachos de la aplicación de última milla Fazil y Tottus.cl.

Según un comunciado de la empresa, el local ofrece más de 15 mil artículos.

"En Tottus estamos comprometidos con todos nuestros consumidores a lo largo del país y esta inauguración viene a fortalecer nuestro vínculo con la comunidad, ofreciendo a nuestros clientes una gran variedad de productos, con la mejor relación de conveniencia precio-calidad. Todo esto en un entorno moderno y sustentable, pensado para hacerle la vida más sencilla a las personas y sus familias", comenta Alejandro Delgado, gerente general de Tottus Chile.

Por su parte, el subgerente de Mallplaza Oeste, Felipe Pinochet, indicó que "contar nuevamente con toda la oferta de productos de Tottus nos permite seguir entregando a nuestros visitantes, y en particular a los vecinos de Cerrillos, Maipú y Lo Espejo, un amplio y robusto mix comercial y de servicios, los que son altamente valorados por todos ellos".