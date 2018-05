Ventas de CyberDay 2018 superaron los pronósticos

Retail

Durante los tres días las compras alcanzaron US$ 210 millones, dejando atrás a igual evento de 2017.

Ayer concluyó una nueva versión del CyberDay en nuestro país y los resultados del evento superaron las expectativas.

Esto porque aunque la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) esperaba compras por US$ 180 millones, la realidad fue mucho mejor.

En total, el monto alcanzado en los tres días fue de US$ 210 millones, superando además la cifra del CyberDay de 2017 (US$ 145 millones) y del último CyberMonday (US$ 190 millones).

Según las estimaciones de la CCS, los buenos resultados "elevarán la participación del comercio electrónico sobre las ventas totales del comercio a más de un 9% en mayo, el doble de lo que pesan habitualmente".

"Este resultado es particularmente relevante en una coyuntura en que las ventas del comercio vienen creciendo a tasas en torno al 4% en 12 meses, considerando además la relevancia del sector para el crecimiento de la actividad económica en general", agregó la institución a través de un comunicado.

En conjunto, las 216 empresas que participaron registraron cerca de 75 millones de visitas, el 56% de ellas a través de celulares. Un 27% de las transacciones fueron realizadas a través de móviles.

De acuerdo a la Cámara, "sólo por concepto del costo directo de los productos y servicios adquiridos durante el CyberDay, los consumidores ahorraron unos US$ 65 millones en los tres días de ofertas especiales. Esto equivale a cerca de $ 30.000 pesos por cada compra realizada".

Servicios turísticos también se vieron beneficiados

Un 30% creció la venta de servicios turísticos durante el evento, según datos de Despegar.

A nivel internacional, el destino más escogido fue Río de Janeiro, cuyas preferencias se incrementaron 72%, seguido de Lima con un 25% y Buenos Aires con 24%. Finalmente, en cuarto lugar se ubicaron Miami y Madrid.

Dirk Zandee, country manager de Despegar en Chile destacó que lo anterior tiene que ver con la cercanía de los países, aunque "destinos más lejanos que antes las personas veían como inalcanzables ahora sí están vendiéndose mucho más".

Las rutas nacionales, en tanto, fueron lideradas por Santiago, además de Iquique, Puerto Montt, Arica y Punta Arenas.

Zandee agregó que "dentro de Chile, también hubo mucha compra de pasajes, principalmente de gente que proviene de regiones que compraron hacia Santiago".

Un dato interesante es que Dubai aumentó sus reservas en más de cuatro veces (+360%) y Costa Rica estuvo cerca de triplicarlas (+176%).