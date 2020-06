Ventas de H&M cayeron a la mitad en el mundo, pero en Chile se fueron al suelo

Retail

H&M planea establecer un programa en julio de 2020 para permitir la emisión de bonos, principalmente en euros y coronas suecas.

El cierre de tiendas a nivel mundial de H&M significó que la cadena de moda sueca reportara que en el trimestre marzo y mayo las ventas cayeran en 50% a 28.664 millones de coronas suecas (unos US$ 3.066 millones).

La situación en Chile no es para nada distinta, ya que en el mismo periodo H&M reportó en el país ventas por 58 millones de coronas suecas (unos US$ 6,2 millones) lo que representa un derrumbe de 88% respecto del año anterior cuando tuvo ingresos por unos US$ 50 millones.

Por su parte, entre los meses de diciembre y mayo, en el mercado local se registraron ventas por 618 millones de coronas suecas ( unos US$ 66,1 millones), lo que es una baja de 38%.

Una de las desventajas que tiene la operación en Chile es el nulo desarrollo del canal online, privilegiando el flujo presencial. En una nota de Diario Financiero, la empresa indicó que planea en las 17 tiendas en el país desarrollar el formato e-commerce. "Localmente estamos explorando todas las opciones a nuestro alcance, puesto que sabemos que es una demanda importante por parte de nuestros clientes", explicaron.

Actualmente 350 tiendas en el mundo, que representan el 7% del número total, aún están cerradas y una gran cantidad de puntos de venta todavía tienen restricciones locales y horarios de apertura limitados. Un total de 48 de los 51 mercados cuentan con comercio online.

Para bajar los impactos financieros del virus, en su reporte financiero explicó que el grupo H&M planea establecer un programa en julio de 2020 para permitir la emisión de bonos, principalmente en euros y coronas suecas. "Esto complementará el financiamiento a largo plazo del grupo y es una forma de diversificar aún más las fuentes de financiamiento. Aún no se ha tomado una decisión sobre ningún tema", explicó la cadena.

Asimismo, sostuvo que para ponerse al día con los rápidos cambios en el comportamiento del cliente causados ​​por Covid-19, "estamos acelerando nuestro desarrollo digital, optimizando la cartera de tiendas e integrando aún más los canales. Con nuestro ambicioso trabajo de sostenibilidad, queremos continuar liderando el comercio minorista de moda hacia un futuro más sostenible ", Helmersson.