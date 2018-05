Retail Ventas de locatarios de mall Costanera Center caen 9,3% en primeros tres meses En contraste, el primer trimestre del año pasado las transacciones subieron 18%. El complejo Costanera Center también habría sentido los efectos de la menor llegada de turistas argentinos. De acuerdo al reporte de resultados del grupo Cencosud, durante el primer trimestre del año las ventas de locatarios del centro comercial cayeron desde $ 100.103 millones en el primer trimestre de 2017 a 110.360 millones, lo que representa una baja de 9,3%. La cifra contrasta con el crecimiento que registró el activo durante el trimestre pasado, cuando creció un 18% respecto del primer trimestre de 2016. En lo que respecta al tráfico, las visitas del centro comercial ubicado en Providencia registraron un crecimiento plano de 0,7%, totalizando 9.085.636 personas durante los primeros tres meses del año. Por su parte, otro de los activos relevantes para el holding, mall Alto Las Condes, registró una caída de 1,4% en las ventas de locatarios, mientras que el primer trimestre del año pasado, se había registrado un crecimiento de 6%. A nivel país, la división de centros comerciales de Cencosud registró un crecimiento de 3,6% entre los 26 activos que totaliza en Chile. La tasa de ocupación se mantuvo estable en 98%, de los 435.261 m2 que mantienen en el país para arriendo a terceros. Noticias Relacionadas Retail Cerca de 200 mil compras se registraron durante las primeras 12 horas del CyberDay Retail Sernac realiza primer balance de reclamos del CyberDay Retail CyberDay registra inédito 73% de accesos desde dispositivos móviles

