Ventas de MercadoLibre se disparan y su valor bursátil se despega de retailers de la región

Retail

La multinacional ha más que duplicado su valor en bolsa a raíz de la pandemia y ya supera con creces a los grandes retailers de la región.

MercadoLibre sigue imparable y parte de su éxito lo debe al desempeño de Brasil, Chile y Colombia en tiempos de pandemia, aun cuando en las economías hayan iniciado las reaperturas graduales del comercio físico.

El gigante latinoamericano del e-commerce ya es la empresa de mayor valoración de Argentina -con una capitalización bursátil de US$ 71.568 millones- y, además, supera con creces a los mayores retailers de la región como, por ejemplo, las chilenas Falabella (US$ 7.362 millones) y Cencosud (US$ 4.198 millones); la mexicana Soriana (US$ 1.386 millones), y la brasileña Lojas Americanas ( US$ 7.600 millones), entre otras.

Parte de su explosivo avance está ligado a las inversiones que ha estado haciendo en distintos países de la región.

Hace exactamente un mes, por ejemplo, la firma inauguró su primer centro de distribución en Chile, en la comuna de Pudahuel, de 9 mil metros cuadrados; su punta de lanza de los ambiciosos planes que tiene en el territorio local.

De la mano de un desembolso de US$ 100 millones y la promesa de generar 5.000 puestos de trabajo, la compañía planea hacerse cargo del despacho a domicilio a través de su propia flota de camiones y dos centros logísticos adicionales.

En un conference call con los inversionistas a propósito de la entrega de resultados al tercer trimestre, Pedro Arnt, director financiero de Mercado Libre, destacó que el mercado chileno estuvo muy por encima de las expectativas de inicio de año y lo atribuyó a las campañas de branding e inversiones en fechas especiales, y a las campañas de marketing que mostraron “sólidos resultados”.

“Nuestras operaciones chilenas lideran ahora las mediciones Top of Mind que realizamos en ese país por primera vez”, indicó.

Y agregó: “Durante el trimestre, lanzamos algunas iniciativas de productos importantes que creemos que nos ayudarán a escalar más rápido mientras mejoran la experiencia de compra”. Por ejemplo, en agosto, la firma detalló que recibió casi 100 millones de visitas (un 120% más interanual), vendió seis veces más e incrementó 250% la cantidad de nuevos compradores.

Otros mercados

A la par de Chile, MercadoLibre también ubica en su foco a Brasil y Colombia, ya que ofrecen ventajas en materia de regulación, infraestructura y conectividad.

“En el frente logístico, continuamos ampliando nuestros servicios. Nuestra aplicación Flex ahora está disponible en Chile y Colombia, mientras seguimos ampliando nuestros servicios de cumplimiento en paralelo”, dijo.

Precisamente, la logística en ambos mercados ha crecido rápidamente, “alcanzando el 14% y el 15% respectivamente, una mejora de casi 10 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior”.

Gracias a ese impulso es que la compañía reportó ingresos netos de US$ 1.115,7 millones, lo que supone un alza del 85% con respecto al mismo período del año anterior y de 148,5% en moneda constante. En tanto, la utilidad bruta fue de US$ 480,2 millones con un margen de 43%.

Así, la firma trasandina cerró el período julio-septiembre con una ganancia antes de impuestos de US$ 52,7 millones y una ganancia neta de US$ 15 millones. Y es que, según la propia empresa, el comercio online ha alcanzo un récord histórico en su tasa de crecimiento.

Para muestra, la base de usuarios únicos activos durante los tres meses subió 92,2%, hasta los 76,1 millones.

Solo en Brasil, por ejemplo, MercadoLibre sumó 2,6 millones de compradores durante la pandemia. “Atribuimos esto a la mejora de los niveles de servicio y a la profundidad incremental de la variedad que entregamos a millones de compradores durante el trimestre. En este particular, superamos el hito de los 300 millones anuncios en vivo”, afirmó Arnt.

Esto le permite competir de frente con plataformas de grandes minoristas, cuyas ventas online hoy estarían pesando aún más que las presenciales.