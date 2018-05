Ventas del CyberDay 2018 superaron los pronósticos

Retail

Durante los tres días las compras alcanzaron US$ 210 millones, dejando atrás a igual evento de 2017.

Ayer concluyó una nueva versión del CyberDay en nuestro país y los resultados del evento superaron las expectativas.

Esto porque aunque la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) esperaba compras por US$ 180 millones, la realidad fue mucho mejor.

En total, el monto alcanzado en los tres días fue de US$ 210 millones, superando además la cifra del CyberDay de 2017 (US$ 145 millones) y del último CyberMonday (US$ 190 millones).

Según las estimaciones de la CCS, los buenos resultados "elevarán la participación del comercio electrónico sobre las ventas totales del comercio a más de un 9% en mayo, el doble de lo que pesan habitualmente".

"Este resultado es particularmente relevante en una coyuntura en que las ventas del comercio vienen creciendo a tasas en torno al 4% en 12 meses, considerando además la relevancia del sector para el crecimiento de la actividad económica en general", agregó la institución a través de un comunicado.

En conjunto, las 216 empresas participaron registraron cerca de 75 millones de visitas, el 56% de ellas a través de celulares. Un 27% de las transacciones fueron realizadas a través de móviles.

De acuerdo a la Cámara, "sólo por concepto del costo directo de los productos y servicios adquiridos durante el CyberDay, los consumidores ahorraron unos US$ 65 millones en los tres días de ofertas especiales. Esto equivale a cerca de $ 30.000 pesos por cada compra realizada".