VivoCorp se someterá a reorganización judicial tras lograr acuerdo con acreedores

Retail

Firma había abierto una negociación tras informar incumplimiento de restricciones financieras. Se acordó pagar el pasivo de la sociedad y levantar recursos adicionales, sin afectar la operación de los centros comerciales.

Tras meses de negociaciones, la operadora de centros comerciales VivoCorp logró un acuerdo con sus acreedores -los que serán ratificados este miércoles en junta de bonistas- que incluye iniciar un proceso de reorganización judicial.

Lo anterior, con miras a lograr tres objetivos: la continuidad efectiva de las actividades de la sociedad; el pago total del pasivo en base a nuevos términos y condiciones; y levantamiento de recursos adicionales para la operadora de centros comerciales.

Tal y como indicó la compañía ligada al empresario Álvaro Saieh en un comunicado "esta determinación fue tomada hoy por el directorio de la compañía, instancia presidida por Jorge Andrés Saieh" y forma parte de "una iniciativa proactiva que le permitirá a VivoCorp responder a sus compromisos financieros y, a partir de ello, retomar sus planes de desarrollo de su desafiante cartera de proyectos y aprovechar todo su potencial de creación de valor".

La decisión se produce luego de que la empresa iniciara un proceso de negociación, tras el incumplimiento de una de las cláusulas (covenants) pactadas en emisiones de bonos por más US$ 160 millones, lo que se había dado a conocer al mercado el 29 de abril pasado.

Según fuentes conocedoras del proceso, el acuerdo que estaba avanzado - que implicaba que el control de VivoCorp sería tomado por los actuales acreedores de Inversiones Terra, a través de una inyección de recursos-, fue generando asperezas entre algunos bonistas con el pasar de los días.

Y es que, la complejidad de esta propuesta era que la fórmula de solución tenía que dejar resuelto no solo el problema con los bonistas, sino que también la relación que hay con el controlador -a través de Inversiones Terra, con quien se tienen cuentas por cobrar- y bancos que han dado préstamos para las operaciones.

Pero uno de los puntos cruciales para que las conversaciones no llegarán a puerto, es que se comprometía a que si se aprobaba la propuesta, los tenedores de bonos no podían demandar a Saieh y a quienes fueran responsables por el incumplimiento. Cabe recordar que el ánimo de los bonistas no es el de los mejores con VivoCorp, dado que cuestionan que tras la venta de activos al Grupo Patio (Vivo Outlet La Florida, Maipú, Peñuelas y Temuco), dichos recursos no se dirigieron a la caja de la empresa, sino que a una sociedad aguas arriba del grupo Saieh.

De acuerdo a un conocedor, en las juntas de hoy -que se prolongarán durante toda la mañana- los bonistas aprobarán la aceleración de los bonos. De este modo, ahora el camino de VivoCorp será encontrar recursos y someterse a un acuerdo de reorganización.